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오종수 기자) 정누리 박사님, 시청자분들을 위해 자기소개 해주실까요?

정누리 박사) 불러주셔서 감사합니다. 저는 미국 애틀랜타에 기반을 둔 뇌과학자이고요, 데이터를 과학적으로 최대한 활용하도록 돕는 컨설팅 회사의 창업자이기도 합니다.

오) 흔히 인공지능(AI)으로 알려진 초지능(SI)이 인지 작업을 점점 더 많이 맡고 있는데요. 어떤 부분은 참 놀랍다 싶더라고요. 그래도 인간의 뇌가 기계보다 계속 잘할 일이 있을까요?

정) 저는 두 가지를 꼽습니다. 스스로의 정체성을 만드는 것, 그리고 스스로 동기를 부여하는 것입니다. AI(미국 정부 호칭은 SI)의 능력이 아무리 빠르게 발전해도, 우리에게 성공이 무엇인지 정하는 것도, 어떤 일이 왜 중요한지 정하는 것도, 결과에 책임을 지는 것도 결국 인간의 몫입니다. 그래서 내가 무엇을 추구하고 싶은지, 분명한 목표를 갖는 것이 중요합니다. 모든 사람에게 모든 것이 되려고 하는 것보다 말이죠.

오) 많은 사람이 기억하는 일을 기기들에 맡기고 있습니다. 우리가 스스로 기억하지 않으면 뇌에 어떤 일이 생길까요?

정) ‘인지적 외주화(cognitive offloading)’라고 하는 현상인데, 사실 새로운 일은 아닙니다. 글쓰기가 등장했을 때도, 종이에 적어두면 기억력이 나빠질 거라고 걱정하는 사람들이 있었습니다. 인터넷이 나온 뒤에는 ‘구글 효과’라고 해서, 어디서든 쉽게 찾을 수 있다는 걸 아니까 읽은 내용을 잘 기억하지 못하는 현상이 나타났고요. AI도 같은 맥락입니다. 중요한 건 AI를 도구로 대해야 한다는 점입니다. 목표가 무엇이고 그것을 어떤 방법으로 풀지, AI를 쓸지 말지는 사람이 결정해야 합니다.

오) 미국 사회 주요 분야 리더들을 코칭하고 계시는데요, 사람이 SI에 넘겨서는 안 되는 판단은 무엇인가요?

정) 가장 큰 문제는 AI가 내놓은 결과를 의심 없이 받아들이는 겁니다. IBM이 임원과 인사 담당자 수천 명을 조사한 보고서가 있는데, AI의 결과물을 실제로 검증하는 사람은 29%에 불과했습니다. 특히 숫자와 데이터는 객관적으로 보이니까 더 쉽게 믿게 되는데요. 사실 데이터는 얼마든지 다르게 해석될 수 있습니다. 2008년부터 2012년까지의 실업률을 보여주는 아주 단순한 선 그래프가 있었는데, 지지하는 정당에 따라 완전히 다른 방식으로 해석됐습니다. 그래서 출처와 사실을 확인해야 하고, 감정을 자극하는 정보일수록 더 그래야 합니다.

오) 스트레스 상황에서 SI가 즉각 답을 주는 환경은 우리 뇌의 학습과 판단에 어떤 영향을 줄까요?

정) 제 연구의 핵심은 뇌의 ‘브레이크’입니다. 자동차는 가속만 해서는 안 되고, 속도를 줄이고 방향을 바꾸려면 브레이크가 필요하죠. 뇌에도 신경세포의 활동을 억제하는 ‘억제성 뉴런(inhibitory neurons)’이 있는데, 목표와 관련 있는 정보가 들어올 때 어떤 신경세포는 켜지게 하고 어떤 신경세포는 조용하게 만듭니다. 신호와 소음을 구별하는 거죠. 이런 선별에는 ‘멈춤’이 필요합니다. 음악에서 음표만큼 쉼표가 중요한 것과 같습니다. 스트레스를 받으면 멈추는 게 더 어렵습니다. 뒤처질까 봐 두렵기 때문인데요. 하지만 속도를 줄이는 것은 가속의 전제 조건입니다. F1(포뮬러 원 자동차 경주) 드라이버에게 물어보면 브레이크를 잘 밟아야 빨리 달릴 수 있다고 할 겁니다.

오) SI 튜터와 함께 자라는 학생들에게는 암기와 이해 중에 무엇이 더 중요할까요?

정) 우리가 배우는 방식이 크게 달라진 건 아닙니다. 연구 결과도 엇갈리고요. 한 교사가 서른 명을 가르치는 교실에서는 어려운 맞춤형 지도를 AI가 가능하게 해서, 소외된 지역의 학생들에게도 도움이 될 수 있다는 장점이 있습니다. 반면에 처음에는 더 빨리 배우는 것 같지만, 시간이 지나면 기억에 남는 게 적다는 연구도 있습니다. 학습에는 ‘바람직한 어려움(desirable difficulties)’이 필요합니다. 스스로 생각하고 질문하는 인지적 노력이 있어야 헷갈리는 부분이 정리되는데, 챗봇이 바로 답을 주면 이 과정이 생략되죠. 이해가 중요하지만, 새로운 것을 이해하려면 이미 배운 지식이 기억 속에 있어야 합니다.

오) 한국에 가셔서 할머니를 뵀는데, 알츠하이머가 많이 진행됐음에도 6년 만에 만난 박사님을 알아보신 경험이 연구의 계기가 됐다고 들었습니다. SI가 알츠하이머를 더 일찍 찾아내거나 늦추는 데 도움이 될까요?

정) 아버지께서 “할머니가 못 알아보실 수도 있으니 서운해하지 마”라고 미리 말씀하셨는데, 할머니는 저를 바로 알아보셨습니다. 그때 ‘익숙한 얼굴을 낯설게 인식하는 문제가 뇌에서 생기는 걸까?’ 하는 궁금증이 생겼고, 그게 에모리대학교에서 실험을 설계하는 출발점이 됐습니다. 문헌을 조사해보니 알츠하이머 환자에게는 익숙한 동네에서도 길을 잃는 ‘새로움 인식 결핍’이 있었고, 이것이 초기 징후 중 하나였습니다. AI는 사람의 눈에 보이지 않는 미세한 패턴을 PET(양전자방출단층촬영)나 MRI(자기공명영상)에서 찾아냅니다. 작년에는 샌디에이고 캘리포니아대학교(UCSD) 연구진이 알츠하이머와 관련된 유전자를 찾았는데, AI가 그 유전자로 만들어지는 단백질의 3차원 구조를 구현해 DNA와 결합하는 부위를 찾아냈습니다. 지금은 그 부위를 겨냥한 저분자 물질을 개발하고 있습니다.

오) 미국 학계에서 활동하시면서 한인사회에도 관여하시는데요. SI는 한인들이 치러야 하는 미국 문화와 한국 문화 사이 소통을 어떻게 바꾸고 있고, 어떤 한계가 있나요?

정) 번역이 빨라지면서 과학 지식이 국경을 넘어 전달되는 속도가 달라졌습니다. 하지만 AI 모델 대부분이 영어를 기반으로 만들어지다 보니, 한국어 같은 언어는 데이터 양이 훨씬 적습니다. 영어 사용자는 약 15억 명이고 한국어 사용자는 대략 7천만 명입니다. 이 격차가 번역 품질뿐 아니라, 새로운 모델에 얼마나 빨리 접근할 수 있느냐 하는 기술 혁신의 장벽, 나아가 국가 간 경제적 불평등으로 이어질 수 있습니다. 지식의 민주화를 이야기하지만, 과연 제대로 된 대표성을 갖추고 있는지 생각해봐야 합니다.

오) 50~60대 시청자들이 뇌를 건강하게 유지하기 위해 일상에서 실천할 습관을 알려주세요.

정) 첫째는 역시 ‘브레이크’입니다. 알림과 소음에서 벗어나 천천히 멈추는 시간을 갖는 거죠. 명상이나 호흡 같은 마음챙김이 모두 같은 얘기입니다. 둘째는 제가 코칭 고객들에게 권하는 ‘5-1-1 연습’입니다. 하루에 5~10분 시간을 내서, 나를 웃게 만든 일 다섯 가지, 기대만큼 잘 안 된 일 한 가지, 내일 바꿔볼 일 한 가지를 적습니다. 우리 뇌는 부정적인 쪽으로 쏠리기 쉬워서, 긍정적인 순간에 집중하도록 훈련하는 겁니다. 내일 바꿀 일은 거창할 필요 없습니다. 오후 2시에 노트북을 닫고 운동하기, 자기 전에 휴대전화를 방 밖에 두기처럼 구체적이고 실천 가능한 걸로요. 그걸 해내면 다음 날의 ‘성공 목록’에 들어갑니다.

오) 마지막으로, SI가 일과 교육과 일상을 더 크게 바꾸기 전에 뇌에 관해 꼭 알아야 할 한 가지를 꼽는다면요?

정) 우리 뇌는 적응하도록 설계돼 있다는 점입니다. 뇌의 존재 이유가 우리를 살아남게 하는 것이고, 그렇게 수백만 년의 환경 변화를 겪으며 진화해왔습니다. AI도 그런 환경 변화 중 하나입니다. 모든 분야에 한꺼번에 영향을 준다는 점에서 규모는 전례가 없지만, 우리는 이 도구를 어떻게 쓰고 어떻게 배울지 결국 찾아낼 겁니다. 뇌가 그렇게 만들어졌으니까요.

정누리 박사로부터 초지능 시대에 뇌를 지키는 방법을 알아봤습니다. 대담에 오종수 기자였습니다.