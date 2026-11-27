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(기자) 먼저 러시아 점령지에서 북한 송도원 야영소로 이송된 우크라이나 어린이들에 대해 확인한 내용을 설명해 주시겠습니까? 대략 몇 명의 아동이 관련됐으며, 어떤 경위로 가게 된 것입니까?

(라셰우스카) 우선 러시아가 점령지에서 우크라이나 아동들에게 하고 있는 일에는 반인도적 범죄인 차별적 박해의 요소가 있습니다. 이러한 행정적 관행에는 군사화와 정치적 세뇌가 포함됩니다. 이른바 문화 교류나 아동 외교도 여기에 포함됩니다.

이러한 이송은 우크라이나 점령지에서 러시아로만 이뤄지는 것이 아닙니다. 벨라루스와 북한, 인도로도 보내지고 있습니다.

저희는 점령지 출신 아동들이 러시아 서류와 러시아 여권을 소지한 채 러시아 아동 집단에 포함되고, 러시아에서 온 아동으로 소개된 사례를 여러 건 기록했습니다. 이들은 러시아 사회의 가치를 공유하고 러시아 문화를 대표하며, 북한 송도원 야영소를 포함해 다른 국가의 또래들과 관계를 맺는 행사에 참여하도록 강요받았습니다.

사실을 왜곡하고 싶지는 않습니다. 저희가 북한의 해당 야영소로 보내진 우크라이나 아동과 청소년에 관해 기록한 사례는 몇 건에 불과합니다.

(기자) 우크라이나 어린이들이 송도원 야영소에서 어떤 활동을 했습니까? 북한의 체제 선전이나 친러시아 메시지에 노출됐거나, 우크라이나인의 정체성을 지우려는 시도에 대한 어떤 증거가 있나요?

(라셰우스카) 북한은 세계에서 가장 고립된 국가 중 하나일 수도 있고, 어쩌면 세계에서 가장 고립된 국가일 수도 있다는 점을 이해해야 합니다.

현재 저희가 확보한 것은 야영소의 프로그램에 참여했던 아동들의 증언 일부입니다. 러시아와 북한 언론의 선전 자료도 있습니다. 저는 이 기사와 영상에 언급된 내용을 전하고, 제 생각도 말씀드릴 수 있습니다.

러시아와 북한은 이러한 활동을 정치적으로 중립적인 행사, 일종의 아동 휴가 프로그램이라고 말합니다.

하지만 ‘한국의 날’ 행사가 북한에 관한 내용으로만 구성돼 있다면 어떻습니까? 아동들에게 다른 사람을 죽이고, 미국 백악관을 공격하거나 일본 군대를 파괴하는 컴퓨터 게임을 하도록 한다면 어떻습니까? 그것은 중립적이지 않습니다. 아동 최선의 이익 원칙에도 부합하지 않습니다.

아동들을 북한의 역사 유적지에 보내고, 북한 참전용사와 북한군 관계자들을 만나게 하는 것도 마찬가지입니다. 제가 강조하고 싶은 것은 북한이 러시아 연방의 침략전쟁에 참여하고 있다는 사실입니다. 이 전쟁은 이 아동들의 조국인 우크라이나를 상대로 벌어지고 있습니다.

이는 정치적으로 중립적인 활동이 아닙니다. 그렇기 때문에 러시아와 북한이 우크라이나 아동들을 이런 프로그램에 보내는 일을 중단해야 한다고 주장하는 것입니다.

이러한 방문의 목적 가운데 하나는 아동들이 러시아와 북한 양국에 충성하도록 만들고, 양국의 참전용사와 현역 군인들, 그리고 우크라이나에서 이들이 수행하는 임무를 지지하도록 하는 것입니다. 그 임무는 바로 국제적인 침략 범죄에 해당합니다.

두 국가의 지도자를 찬양하는, 러시아와 북한 정권에서 흔히 볼 수 있는 선전도 있었습니다.

예를 들어 2025년에는 우크라이나 점령지 출신 소년 한 명을 포함한 아동들이 북한 지도자에게 편지를 쓰도록 압박받았습니다. 그 편지에는 북한 야영소에서 보낸 시간이 인생에서 가장 좋았다는 내용이 담겼습니다.

(기자) 러시아와 북한은 이를 자발적인 문화 교류나 여름 캠프라고 주장합니다. 하지만 어린이들이나 부모의 진정한 동의가 없는 ‘강제 이송’이었다고 볼 수 있는 결정적 근거가 있나요?

(라셰우스카) 충분한 사전 동의 없이 이뤄졌다는 증거는 없습니다. 저도 그런 증거를 확보했다고 주장한 적이 없습니다.

국제법상 강압을 이야기할 때는 선전이라는 은밀한 형태의 강압도 포함됩니다.

아동과 부모들은 러시아 시민권을 받아들이고, 러시아 학교에 다니거나 자녀를 러시아 교육기관에 보내고, 러시아식 교육을 받도록 압박받았습니다. 여기에는 러시아식 세계사 교육도 포함됩니다.

이후 우크라이나 점령지에서는 여러 군사·애국주의 단체가 활동했고, 지금도 활동하고 있습니다.

이러한 체계는 아동들이 야영소 방문 전에 선발 절차로 마련된 경연에 참여하도록 압박하고, 부모들도 이러한 방문을 받아들이도록 압박하기 위해 구축됐습니다. 이는 자녀를 통해 부모를 조종하고, 반대로 부모를 통해 자녀를 조종하는 일반적인 방식입니다.

따라서 저희는 확인된 사실이 없다는 점을 전제로, (송도원 야영소로 이송된) 이 두 아동의 경우 가족이나 법적 대리인이 동의서에 서명했을 가능성이 있다고 보고 있습니다.

그것이 북한으로의 이송을 어떤 식으로든 정당화하는 것일 수는 있겠지만, 프로그램의 성격까지 정당화하는 것은 아닙니다.

부모를 포함한 법적 대리인은 아동의 최선의 이익에 반하는 행동을 할 수 없으며, 전쟁 선전 과정에 기여해서도 안 됩니다. 또한 국제 분쟁을 평화적으로 해결하지 않는 행위에 기여해서도 안 됩니다. 이러한 행위는 국제법에 의해 직접 금지돼 있습니다. 아동은 부모의 소유물이 아니기 때문입니다.

그렇기 때문에 저희는 이것이 불법 추방이나 강제 이송이라는 전쟁범죄가 아니라, 반인도적 범죄인 차별적 박해라고 주장하는 것입니다.

(기자) 국제법적 관점에서 이번 어린이 이송을 어떻게 규정할 수 있습니까? 불법 추방이나 강제 이송, 혹은 유엔이 규정한 분쟁 지역 아동 대상 6대 중대 위반 행위인 ‘어린이 납치’에 해당한다고 보십니까?

(라셰우스카) 현재 저희는 러시아연방과 북한 대표자들의 행위를 반인도적 범죄로 평가하고 있습니다.

제가 앞서 말씀드렸듯이 이 점을 여러 차례 강조했습니다. 단순히 불법 추방이라는 법적 규정만 사용하는 것은 충분하지 않습니다.

무력 분쟁 중 아동에 대한 6대 중대 위반을 살펴보면, 그 범위는 매우 제한적입니다. 여기에는 아동 살해와 부상, 아동 납치, 징집과 이용, 인도적 지원 접근 차단 등이 포함됩니다.

점령지나 러시아의 캠프에서 군사화와 세뇌를 당하고, 러시아 군인처럼 군사 규율에 노출된 우크라이나 아동들의 사례는 이 범주에 포함되지 않습니다.

그렇기 때문에 적절한 법적 규정을 찾는 데 더 창의적으로 접근해야 합니다. 그렇다고 이러한 행위와 정책이 합법이라는 뜻은 아닙니다. 저희는 러시아의 위반 행위와 이에 대한 적절한 대응 사이의 간극을 메워야 합니다.

저희도 이 과정에 기여하고 있습니다. 북한 송도원 야영소를 언급하면서 우크라이나 아동들의 군사화와 세뇌를 기록하는 여러 고위급 국제기구의 활동을 확인하고 있습니다.

(기자) 북한 당국과 야영소 운영 주체는 국제법상 어떤 책임을 지게 될까요? 최근 유럽연합(EU)과 영국, 스위스가 송도원 야영소를 제재 명단에 올렸는데, 실질적인 책임을 묻는 데는 얼마나 실효성이 있다고 보십니까?

(라셰우스카) 영국뿐 아니라 유럽연합과 스위스가 송도원 야영소를 제재 명단에 포함시킨 것은 매우 중요합니다. 아동들이 이 야영소에 있었다는 비정부기구들의 검증되지 않은 일부 보고에 그치는 것이 아니라, 해당 국가와 관할 당국들이 정보를 확인했다는 신호이기 때문입니다.

가해자들에게 책임을 묻기 위해서는 이들을 제재 명단에 올리는 것뿐 아니라 최소한 각국 차원에서 형사 수사를 시작하는 것도 매우 중요합니다.

우크라이나 수사기관들도 더 많은 증거를 수집하기 위해 노력하고 있습니다.

러시아의 침략 범죄를 다룰 특별재판소 설립 과정도 지난달부터 속도를 내고 있습니다. 이는 러시아와 북한의 협력 문제 역시 특별재판소 차원의 절차에서 다뤄질 수 있다는 의미입니다. 그리고 이 사법기구에서 북한 지도자도 잠재적 피의자로 검토하는 데 제한은 없을 것입니다.

저희는 무엇을 해야 하는지 알고 있습니다. 우크라이나 아동들이 북한이나 다른 지역으로 이송되는 상황을 계속 감시하고 있습니다.

물론 저희는 순진하지 않습니다. 러시아와 북한이 정보를 숨기려 한다는 사실을 알고 있습니다. 하지만 이전에 그랬던 것처럼 더 많은 아동을 찾아내고 이들을 위해 계속 싸울 수 있기를 바랍니다.

지금까지 우크라이나 지역인권센터의 카테리나 라셰우스카 법률 전문가와 우크라이나 아동들의 북한 송도원 야영소 이송 문제를 살펴봤습니다. 조진우 기자였습니다.