[VOA 인터뷰] 김영희 남북하나재단 이사장 “좋은 일자리 ·소외된 탈북민 지원에 중점”
한국에 도착한 탈북민들의 사회 정착과 경제적 자립을 지원하는 통일부 산하 남북하나재단에 처음으로 탈북민 출신 이사장이 취임했습니다. 김영희 남북하나재단 신임 이사장은 탈북민들이 안정적인 일자리를 얻고 경제적으로 자립할 수 있도록 돕는 한편, 지원의 사각지대에 놓인 탈북민들을 직접 찾아 나서는 구체적인 사업을 벌일 것이라고 밝혔습니다.
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