한국에 도착한 탈북민들의 사회 정착과 경제적 자립을 지원하는 통일부 산하 남북하나재단에 처음으로 탈북민 출신 이사장이 취임했습니다. 김영희 남북하나재단 신임 이사장은 탈북민들이 안정적인 일자리를 얻고 경제적으로 자립할 수 있도록 돕는 한편, 지원의 사각지대에 놓인 탈북민들을 직접 찾아 나서는 구체적인 사업을 벌일 것이라고 밝혔습니다.