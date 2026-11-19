미국과 중국, 러시아 정상이 역사적인 3자 정상회담을 갖고 국제 안보와 전략적 안정을 위한 협력 의지를 담은 공동선언을 발표했습니다. 다만 한반도 문제에 관한 내용은 공동선언에 담기지 않았습니다. 한국 서강대학교 국제대학원 김재천 교수는 19일 VOA와의 화상 인터뷰에서 이번 회담이 강대국 간 대화의 장을 마련했다는 점에서 의미가 있다고 평가했습니다. 대담에 신서연 기자입니다.