[워싱턴 인사이트] “트럼프 대통령, 미·중·러 3자 핵 논의에 진심…전략적 과제는 여전”
도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 사상 첫 3자 회담에 나섭니다. 미 중앙정보국(CIA) 중국 담당 선임 분석관을 지낸 존 진 브루킹스연구소 연구원은 VOA와의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 3국 간 핵 논의에 진심을 보인다고 평가하면서도, 중국의 핵전력 증강과 한반도 정세 등 실질적 진전을 위해서는 여전히 전략적 과제가 남아 있다고 분석했습니다. 진 연구원을 화상으로 만났습니다.
전체 에피소드
-
2026년 11월 19일
[VOA 인터뷰] “미러 핵군축 조약 종료…국제사회 핵 군비 경쟁 커져”
-
-
2026년 11월 14일
[VOA 인터뷰] 유럽의회 의원 “우크라 아동 강제 이주돕는 북한 제재해야”
-
2026년 11월 12일
미 전문가 “북한 복합타격, 우크라이나 전훈… 미한 군사력 우위 상쇄 시도”
-
2026년 11월 7일
샘 박 조지아주 하원의원 “생활비 위기 해소·의료 접근 확대 우선…한인사회 목소리 될 것”
-
2026년 11월 7일
그리어 교수 “선거, 선택 바꾸고 권력 교체하는 제도…지속적 참여, 민주주의 핵심”