도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 사상 첫 3자 회담에 나섭니다. 미 중앙정보국(CIA) 중국 담당 선임 분석관을 지낸 존 진 브루킹스연구소 연구원은 VOA와의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 3국 간 핵 논의에 진심을 보인다고 평가하면서도, 중국의 핵전력 증강과 한반도 정세 등 실질적 진전을 위해서는 여전히 전략적 과제가 남아 있다고 분석했습니다. 진 연구원을 화상으로 만났습니다.