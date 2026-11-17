내년 1월 역대 일곱번 째 한국계 미 연방의원이 될 댄 고(한국이름 고원형) 하원의원 당선인이 VOA와의 인터뷰에서 북한 주민들을 향해 ‘여러분을 생각하고 있으며, 언젠가 우리가 나란히 함께 일하는 날이 올 것’이라는 메시지를 전했습니다.