[VOA 인터뷰] 유럽의회 의원 “우크라 아동 강제 이주돕는 북한 제재해야”

러시아가 우크라이나 아동들을 강제 이주시키는 과정에 북한도 관여하고 있다는 지적이 유럽의회에서 제기됐습니다. 유럽의회는 12일 채택한 결의안에서 북한을 러시아의 우크라이나 아동 강제 이주를 돕는 국가 중 하나로 지목했는데요. 결의안을 주도한 네덜란드 출신 테이스 로이텐 유럽의회 의원은 아동 수용소 책임자와 우크라이나 아동들의 정체성을 바꾸고 러시아인으로 받아들이도록 하는 데 관여한 인물들까지 제재해야 한다고 강조했습니다. VOA우크라이나 서비스가 벨기에 브뤼셀 현지에서 로이텐 의원을 인터뷰했습니다.