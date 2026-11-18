미국 군축협회(ACA)의 대릴 킴벌 사무총장이 미국과 러시아 사이에 핵무기 보유량을 제한하는 조약이 사라지면서 국제사회의 핵 군비 경쟁에 대한 우려가 커지고 있다고 우려했습니다. 특히 중국이 핵전력을 빠르게 확대하고 미국과 러시아도 핵무기 현대화에 나서면서, 세 나라가 서로 경쟁적으로 핵무기를 늘리는 상황이 벌어질 수 있다고 경고했습니다. 미국의 군축 비확산 연구단체인 ACA의 킴벌 사무총장을 ‘VOA 러시아어 서비스’의 미칼라이 스차스코 기자가 인터뷰했습니다.