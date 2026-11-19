도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국 선전에서 19일 전례 없는 3자 정상회담을 마친 가운데, 이번 회담이 이념을 넘어선 실용적 외교의 유망한 첫걸음이라는 평가가 나왔습니다. 일각에서 이번 회담이 미국 동맹국들이 희생되는 일종의 ‘얄타 회담’이 될 것이라는 우려가 제기됐지만 그런 일은 전혀 없었으며, 오히려 미중·미러 간 긴장 완화와 대화 복원은 한국과 일본 등 핵심 동맹국에도 이익이 된다는 분석입니다. 김영교 기자가 인터뷰 했습니다.