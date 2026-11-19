[VOA 인터뷰] “미중러 3자 정상회담, 미중 관여 유용…‘북한 문제’ 러시아 영향력”
이번 미중러 3국 정상회담에 대해 미국과 중국 정상의 상호 관여와 관계 분위기 진전에는 유용했지만, 북한 문제에 있어서는 북러 동맹 체결 이후 커진 러시아의 한반도 안보 영향력으로, 그 틈을 벌리려는 시도는 효과를 거두기 어려울 것이라는 전문가의 분석이 나왔습니다. 미국 해군분석센터(CNA)의 엘리자베스 위시닉 선임연구과학자를 김영교 기자가 화상으로 만났습니다.
전체 에피소드
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2026년 11월 20일
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2026년 11월 20일
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2026년 11월 19일
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