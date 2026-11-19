이번 미중러 3국 정상회담에 대해 미국과 중국 정상의 상호 관여와 관계 분위기 진전에는 유용했지만, 북한 문제에 있어서는 북러 동맹 체결 이후 커진 러시아의 한반도 안보 영향력으로, 그 틈을 벌리려는 시도는 효과를 거두기 어려울 것이라는 전문가의 분석이 나왔습니다. 미국 해군분석센터(CNA)의 엘리자베스 위시닉 선임연구과학자를 김영교 기자가 화상으로 만났습니다.