이번 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 열린 미중러 3자 회담은 국제사회의 가장 큰 관심을 모았습니다. 하지만 도널드 트럼프 대통령과 북한의 김정은 국무위원장의 만남은 이뤄지지 않았습니다. 시드니 사일러 전 미국 국가정보위원회 북한 담당 국가정보분석관은 북한이 현재 핵보유국 지위를 굳히는 데 집중하고 있으며, 러시아, 중국과의 관계를 더 중요하다고 판단하는 것으로 분석했습니다. 함지하 기자가 들어봤습니다.