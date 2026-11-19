[VOA 인터뷰] 사일러 전 분석관 “김정은, ‘미국과 대화’ 관심 없어…중·러 관계서 실익 추구”
이번 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 열린 미중러 3자 회담은 국제사회의 가장 큰 관심을 모았습니다. 하지만 도널드 트럼프 대통령과 북한의 김정은 국무위원장의 만남은 이뤄지지 않았습니다. 시드니 사일러 전 미국 국가정보위원회 북한 담당 국가정보분석관은 북한이 현재 핵보유국 지위를 굳히는 데 집중하고 있으며, 러시아, 중국과의 관계를 더 중요하다고 판단하는 것으로 분석했습니다. 함지하 기자가 들어봤습니다.
전체 에피소드
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2026년 11월 20일
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