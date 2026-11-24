미주한인의사협회장을 지내고 세계적인 의료기관인 미국 클리블랜드 클리닉에서 췌장·담도 질환 권위자로 활동하고 있는 장성욱 박사는 매일 병원에 가서 환자를 보고 또 집에 와서 어떤 보람을 느끼는 이유는 회복이 필요했던 사람들, 치유가 필요했던 사람들을 도왔다는 감사의 마음이라고 밝혔습니다.