제롬 소바쥬 전 유엔 북한 상주조정관은 국제 직원들의 복귀를 위한 유엔과 북한 당국의 접촉을 긍정적으로 평가했습니다. 다만 지금 복귀 시점을 가늠하기는 어렵다며, 복귀 준비에도 시간이 걸릴 것이라고 전망했습니다. 아울러 유엔의 북한 내 활동 재개를 위해서는 구조적 문제 해결을 위한 협력이 필요하다고 강조했습니다.