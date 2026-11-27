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기자) 소장님께서는 위성사진 분석을 통해 최근 공개한 보고서에서 영변의 새 증축동이 일정 조건에서 무기급 우라늄을 연간 100킬로그램 넘게 생산할 수 있다고 밝혔습니다. 이 증축동에서만 생산할 수 있는 양을 기준으로 하면, 대략 핵무기 몇 기분에 해당합니까?

올브라이트 소장) 북한이 핵무기에 무기급 우라늄을 어떻게 사용하는지는 정확히 알기 어렵습니다. 다만 일반적인 가정을 적용하면 무기급 우라늄 100킬로그램은 연간 핵무기 4~5기를 만들 수 있는 양입니다.

저희가 좀 더 면밀히 살펴보는 것은 북한이 핵무기 생산을 단기간에 크게 늘릴 수 있는 역량을 갖추려는 것인지입니다. 지금까지는 북한이 농축 역량을 키우고 무기급 우라늄 생산량을 점진적으로 늘려온 것으로 봤습니다. 하지만 북한 지도부의 발언을 감안하면, 생산량을 빠르게 끌어올릴 수 있는 능력을 확보하려는 가능성도 더 진지하게 봐야 합니다.

이 건물이 저농축 우라늄을 무기급으로 더 농축하는 시설이라면 그해 생산한 저농축 우라늄을 사용할 수 있습니다. 이미 필요 이상으로 생산해 둔 저농축 우라늄이 있다면, 기존 시설에서보다 더 빠르게 무기급으로 전환할 수도 있습니다.

다만 이 건물 안에서 무슨 일이 벌어지고 있는지, 북한이 어떤 용도로 쓸 계획인지는 아직 알 수 없습니다. 여러 가능성을 검토하고 있습니다.

기자) 증축동이 그런 용도로 쓰인다면 현실적으로 기대할 수 있는 생산량입니까, 아니면 조건이 가장 좋을 때 가능한 수치에 가깝습니까?

올브라이트 소장) 저희가 의문을 가진 건 북한이 영변에 이미 상당히 큰 농축시설을 빠르게 지었다는 점입니다. 국제원자력기구(IAEA)에 따르면 강선 시설과 비슷한 규모입니다. 영변의 기존 농축시설에서 조금 떨어진 곳에 그렇게 큰 시설을 새로 짓고, 왜 기존 시설까지 증축해 저농축 우라늄을 더 생산하려 하느냐는 겁니다.

북한은 경수로에 쓸 저농축 우라늄이 필요하고, 잠수함용 원자로도 건설하려고 합니다. 하지만 저희가 보기에는 그런 수요가 그리 크지 않습니다.

그래서 이번 증축동이 저농축 우라늄을 무기급으로 더 농축하는 시설일 가능성을 검토했습니다. 저농축 우라늄 생산과 무기급 우라늄 생산을 분리하는 방식은 북한이 과거 파키스탄에서 배웠을 것으로 보는 접근과도 맞아떨어집니다.

그런 관점에서는 저농축 우라늄 생산시설을 또 늘리는 것보다 무기급 생산시설이라는 설명이 더 타당해 보입니다. 물론 원심분리기 연구개발 시설일 가능성도 아직 배제할 수 없습니다.

기자) 이전에 하신 분석이나 IAEA의 평가와 비교했을 때, 이번에 가장 중요하게 보신 변화는 무엇입니까?

올브라이트 소장) IAEA를 대신해 말씀드릴 수는 없습니다. 저희가 보는 것은 북한이 농축 우라늄 생산량을 크게 늘리려 한다는 점입니다. 정확한 이유는 다 알 수 없지만, 훨씬 더 큰 핵무기를 보유하겠다는 북한의 발언과 떼어놓고 볼 수는 없습니다.

북한은 플루토늄 생산에 제약이 있었습니다. 지난 몇 년간 강선과 영변에서 이어진 증축을 보면, 북한이 무기급 우라늄 생산 역량을 크게 늘리려는 것으로 보입니다.

또 경수로 가동이 여러 해 늦어지는 동안 북한이 연료용 저농축 우라늄을 계속 생산했을 가능성이 있습니다. 그렇게 해서 남는 물량이 생겼다면 무기급으로 전환해 비축량을 늘리려 할 수 있습니다.

확실히 알기는 어렵습니다. 하지만 단순히 저농축 우라늄 생산설비를 추가하는 것이라고 보고 넘기면, 북한이 만들 수 있는 핵무기 수에 영향을 줄 수 있는 중요한 변화를 놓칠 수 있습니다.

기자) 그렇다면 현재 어떤 용도가 가장 유력하다고 보십니까? 증축동 자체에서 무기급 우라늄 생산을 가리키는 증거를 보신 겁니까, 아니면 영변의 다른 시설들을 함께 보고 내린 판단입니까?

올브라이트 소장) 저희는 가능한 용도를 가려내는 단계에 있습니다. 저농축 우라늄 생산을 위한 또 하나의 증축일 가능성은 가장 낮다고 봅니다. 인근에 저농축 우라늄을 상당량 생산할 수 있는 대형 시설을 이미 지었기 때문입니다.

제가 가장 진지하게 보는 가능성은 두 가지입니다. 하나는 저농축 우라늄을 무기급으로 더 농축하는 시설이고, 다른 하나는 원심분리기 연구개발 시설입니다. 어느 쪽이 더 가능성이 큰지까지 판단할 수는 없습니다.

북한이 기존 원심분리기의 성능이나 신뢰성을 개선하려는 것일 수도 있습니다. 다만 북한 지도부의 발언을 감안하면 무기급 우라늄 생산을 늘리려는 것도 현실적인 가능성입니다.

기자) 원심분리기 기술과 관련해 북한이 지금도 이란이나 파키스탄, 러시아, 중국과 연계돼 있다는 증거가 있습니까?

올브라이트 소장) 파키스탄과의 연결은 압둘 카디르 칸의 핵 확산 활동이 적발된 뒤 갑작스럽게 끊겼습니다.

저희가 우려하는 것은 북한과 이란이 핵 분야에서 협력할 가능성입니다. 두 나라 모두 파키스탄에서 원심분리기 설계를 얻었지만, 이후 서로 다른 방향으로 발전시켰습니다. 북한이 원심분리기를 개선하려 한다면 이란이 발전시킨 기술에 관심을 가질 수 있습니다. 협력이 확인됐다는 뜻은 아닙니다.

러시아와 북한 사이에는 원심분리기 분야에서 협력이 있다고 보지 않습니다. 미사일이나 재래식 무기, 우주 발사체 문제와는 구분해야 합니다.

기자) IAEA는 10월 말까지 증축동 외부 공사가 끝났다고 밝혔습니다. 내부에 장비가 설치됐거나 이미 가동 중이라는 증거를 보셨습니까?

올브라이트 소장) 아직 가동 여부는 모릅니다. 벌써 가동 중이라면 놀랍겠지만, 북한은 원하면 빠르게 움직일 수 있습니다.

가동 여부를 살펴보려면 열 신호를 포착할 수 있는 위성영상이 필요합니다. 날씨가 추워지면 상업용 위성영상으로도 그런 신호를 더 잘 포착할 때가 있습니다. 저희도 더 추워지는 12월이나 1월쯤 그런 방법을 써볼 생각입니다.

기자) 이번 추정은 저농축 우라늄이 충분히 공급된다는 전제에 따른 겁니다. 북한이 그 공급을 유지할 수 있는지에 관한 증거가 있습니까, 아니면 여전히 불확실한 부분입니까?

올브라이트 소장) 아직 모릅니다. 각국 정부 안에서도 논의가 진행 중이고, 저희도 정부 관계자들과 이 문제를 논의하고 있습니다.

영변의 농축시설들이 주로 경수로와 향후 잠수함용 원자로에 필요한 저농축 우라늄을 생산하도록 마련됐다는 견해가 있습니다. 그런데 경수로 가동은 많이 늦어졌고, 잠수함용 원자로는 아직 먼 이야기로 보입니다.

원자로 연료는 실제 사용하기 몇 년 전부터 준비합니다. 그렇다면 북한이 영변에서 생산해 놓고 쓰지 않은 저농축 우라늄이 상당량 있을 수 있습니다. 저희 분석은 북한이 그런 잉여 물량을 무기급으로 전환하려는 것인지 살펴보는 단계입니다.

기자) 이번 증축으로 북한 전체가 연간 생산할 수 있는 무기급 우라늄의 추정치도 달라졌습니까?

올브라이트 소장) 저희는 북한이 지금까지 생산한 무기급 우라늄의 누적량을 어떻게 계산할지 방법 자체를 다시 검토하고 있습니다. 그래서 지금 새 수치를 제시할 수는 없습니다.

북한에 남는 저농축 우라늄이 있고 이를 무기급으로 전환한다면 연간 생산량은 늘어날 수 있습니다. 다만 그런 경우라면 과거에 저농축 상태로 비축한 물량을 그 당시 무기급으로 생산한 것은 아니라는 뜻이기도 합니다.

5년이나 10년을 놓고 보면 누적량은 기존 추정과 크게 다르지 않을 수 있습니다. 하지만 해마다 꾸준히 늘었다고 보는 것과, 한동안 정체돼 있다가 지금 급격히 늘어날 수 있다고 보는 것은 다릅니다.

기자) 영변은 2019년 하노이 미북 정상회담의 쟁점이었는데 북한은 영변 핵시설만 협상하려했던 걸로 알려졌었습니다. 미북 대화가 재개된다면 지금도 영변만 동결하는 것이 의미가 있을까요?

올브라이트 소장) 미국이 우려하는 건 영변 밖에도 시설이 있다는 점입니다. 강선의 농축시설이 포함되지 않는다면 북한이 핵무기를 더 만드는 것을 막았다고 할 수 없습니다.

그렇다고 영변 동결이 무의미한 건 아닙니다. 북한이 그 대가로 너무 많은 것을 요구하지 않는다면 유용한 조치가 될 수 있습니다. 과거 협상에서도 북한이 영변에서 취할 조치의 대가로 요구한 제재 해제 수준을 미국이 받아들이지 않았던 것이 문제였습니다.

일부 시설의 동결로 시작해 대상 시설을 늘리고, 북한이 더 많은 제약을 받아들이면 그에 맞춰 추가 유인을 제공하는 방식은 가능합니다.

또 아직 알려지지 않은 다른 농축시설이 있을 수 있다는 관측도 있었습니다. 시설이 더 있다고 확인된 것은 아니지만, 북한의 원심분리기 프로그램이 어디까지 퍼져 있는지 저희가 모두 아는 것은 아닙니다. 일부 시설만 동결한다면 그 범위에 맞는 대가가 주어져야 합니다.

기자) 핵 역량이 완전히 갖춰진 상태를 100으로 놓고 본다면, 북한의 현재 핵 역량은 어느 정도라고 평가하십니까?

올브라이트 소장) 하나의 숫자로 답하기는 어렵습니다. 북한은 상당한 핵무기를 보유하고 있으며, 사거리가 서로 다른 미사일로 핵탄두를 운반할 수 있다고 봅니다.

다만 대륙간탄도미사일, ICBM에 핵탄두를 실어 목표 지점까지 보낼 능력이 있는지는 아직 확신하지 못합니다.

굳이 수치로 표현하자면 한국에 대한 위협 수준은 80 정도이고 더 커지고 있다고 봅니다. 미국에 대한 위협은 20 정도로 보며, 북한은 여전히 어려움을 겪고 있습니다.

기자) 미국의 관점에서 보면, 이란 문제와 비교해 북한 핵 문제에 더 큰 우려를 가져야 한다고 보십니까?

올브라이트 소장) 이란 문제를 외면하기는 어렵습니다. 하지만 미국이 북한 문제에 충분한 관심을 기울이지 않는 것도 위험합니다.

북한은 결국 미국 내 도시나 군사시설을 겨냥할 수 있는 핵탄두 탑재 대륙간탄도미사일을 개발할 것으로 봅니다. 아무런 제약 없이 북한이 무기를 계속 발전시키도록 두는 것은 좋은 전략이 아닙니다.

또 북한의 움직임은 한국 국민을 불안하게 합니다. 한국 정부 자체의 움직임이라는 뜻은 아니지만, 한국 내 일부 여론 주도층과 학계에서 독자 핵무장 논의의 토대를 마련하기 시작했습니다. 북한과 전쟁이 벌어지거나 전쟁 직전까지 갈 경우 미국이 한국을 도울 것이라는 믿음이 약해지고 있다고 봅니다.

이란 사례에서 얻을 수 있는 교훈 중 하나는 한 나라가 핵무기 확보에 가까워지는 시기가 매우 위험할 수 있다는 점입니다. 북한이 한국이 핵무기 개발에 근접했다고 판단하면 이를 막기 위해 선제적으로 공격할 가능성도 있습니다. 그런 상황으로 흘러가지 않도록 미국이 한반도 문제에 훨씬 더 많은 관심을 기울여야 합니다.

지금까지 데이비드 올브라이트 과학국제안보연구소 소장으로부터 북한 영변 농축시설 증축의 의미와 핵물질 생산 전망에 관해 들어봤습니다. 인터뷰에 조상진 기자였습니다.