미국과 중국, 러시아 정상이 사상 처음으로 한자리에 모이는 3자 정상회담이 19일 중국 선전에서 개막했습니다. 이번 회담은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 마련됐으며, 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 원탁에 마주 앉았습니다.

트럼프 대통령은 회담 모두발언에서 "우리는 지금 역사를 만들고 있다"며 이번 회담의 의미를 강조했습니다. 그는 "미국과 러시아, 중국은 세계에서 가장 큰 나라들이며, 세계 최대 핵전력을 보유한 국가들"이라며 "우리에게는 지구 전체에 영향을 미치는 문제들을 해결할 특별한 책임이 있다"고 밝혔습니다.

특히 트럼프 대통령은 국가 간 대화의 중요성을 거듭 강조했습니다. 그는 "과거에는 의견이 다른 국가들과의 대화를 피하는 지도자들이 많았다"면서 "대화를 거부한다고 해서 평화가 만들어진 적은 한 번도 없었다"고 말했습니다. 이어 "우리는 다른 길을 선택하고 있으며, 이번 회담이 중요한 현안들에 대한 새로운 해법을 찾는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔습니다.

중국 측도 이번 회담의 역사적 의미를 강조했습니다. 시진핑 주석은 개회 발언에서 이번 회담이 "획기적인 의미를 가진 정상회담"이라며 세 나라가 세계 평화와 전략적 안정을 위해 함께 노력해야 한다고 밝혔습니다.

이번 회담에서는 핵군축과 이란 핵 문제, 우크라이나 전쟁 등 주요 국제 현안이 논의될 전망입니다.

트럼프 대통령은 모두발언에서 미국과 러시아, 중국이 세계 3대 핵보유국으로서 핵무기 감축과 핵전쟁 위험 감소 방안을 논의할 수 있는 독특한 위치에 있다고 평가했습니다.

회담에 앞서 트럼프 대통령은 푸틴 대통령 및 시진핑 주석과 각각 양자회담을 진행했으며, 우크라이나 전쟁과 이란 문제 등을 논의했습니다.

이번 정상회담은 APEC 정상회의가 열리고 있는 중국 선전의 국빈 영빈관인 '기린빌라'에서 진행되고 있으며, 회담 종료 후 공동 메시지가 나올지 관심이 집중되고 있습니다.

VOA 뉴스