마코 루비오 미국 국무장관이 도널드 트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장과의 대화에 진지하다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 아시아태평양경제협력체 정상회의가 열리는 중국 선전에 도착한 가운데, 이번 순방 중 김 위원장과 만날지는 여전히 불확실합니다. 조상진 기자가 보도합니다.

도널드 트럼프 대통령의 아시아 순방에 동행한 마코 루비오 국무장관은 현지 시각 18일 필리핀 마닐라에서 백악관 동행취재단과 만났습니다.

루비오 장관은 ‘트럼프 대통령이 김정은 위원장과의 회동 가능성을 언급한 것이 진지한 제안이었느냐’는 질문에, “대통령이 상대를 만나 대화하는 일을 양보로 여기지 않는다”고 답했습니다.

이어 “북한과 문제가 있다면 직접 대화해야 해결할 수 있다는 게 트럼프 대통령의 생각”이라고 설명했습니다.

루비오 장관은 “내일 회동이 열린다는 말은 아니다”라면서도, 트럼프 대통령이 첫 임기 때처럼 김 위원장을 만나 대화할 의향이 있다고 밝혔습니다.

그러면서 “대화를 시도해 봐야 긍정적인 결과를 낼 수 있을지 알 수 있다”고 덧붙였습니다.

앞서 트럼프 대통령은 16일 아시아 순방을 위해 백악관을 떠나기 전 기자들에게 중국에서 김 위원장을 만날 수도 있다고 밝혔습니다.

이어 17일 마닐라에서 김 위원장이 중국에 올지를 묻는 질문에 “오고 싶어 할 것이다. 어떻게 될지 지켜보자”고 답했습니다.

한편, 트럼프 대통령은 18일 마닐라에서 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 회담한 뒤 현지 시각 오후 4시 경 중국 선전에 도착했습니다.

백악관이 공개한 순방 일정에는 김 위원장과의 회동이 포함되지 않았습니다.

트럼프 대통령과 김 위원장은 트럼프 대통령의 첫 임기 때 세 차례 만났습니다.

2018년 6월 싱가포르에서 첫 미북 정상회담을 가졌고, 이듬해 2월 베트남 하노이에서 다시 만났으며, 두 정상의 마지막 대면은 2019년 6월 판문점에서 이뤄졌습니다.

VOA 뉴스 조상진입니다.