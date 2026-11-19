도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 19일 중국 선전에서 정상회담을 갖고 우크라이나 전쟁 종식과 이란 핵 문제 등 주요 국제 현안에 대한 협력 의지를 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과도 별도로 만나 우크라이나 전쟁 문제 등을 논의했습니다. 세 정상은 이날 오후 사상 첫 미중러 3자 정상회담을 개최할 예정입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 19일 중국 선전에서 정상회담을 갖고 우크라이나 전쟁 종식과 이란 핵 문제 등 주요 국제 현안에 대한 협력 의지를 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 아시아태평양경제협력체, APEC 정상회의를 계기로 선전의 치린산장에서 열린 미중 정상회담 모두발언에서 양국 관계가 과거보다 공정해졌다고 평가했습니다.

백악관 공동취재단에 따르면 트럼프 대통령은 “과거 중국과의 관계는 매우 불균형적이었다”며 “이전 미국 대통령들이 제 역할을 하지 못했지만, 우리는 이를 공정한 관계로 만들었다”고 말했습니다.

이어 “시진핑 주석과 내가 논의할 잠재적인 협력 분야가 많이 있다”며 펜타닐 위기 종식도 주요 협력 과제로 제시했습니다.

트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁과 관련해서도 양국의 협력 의지를 강조했습니다.

트럼프 대통령은 “우리는 러시아와 우크라이나 전쟁과 관련해 양국이 함께 도움이 되기를 바란다”며 “전쟁이 끝나는 것을 보고 싶다”고 말했습니다.

그러면서 “이는 우리 두 사람 모두의 생각이라고 말할 수 있을 것”이라고 덧붙였습니다.

또 “조금 전 푸틴 대통령과 (3자 회담을 위한) 사전 논의를 위해 짧게 만났다”며 “푸틴 대통령이 조금 뒤 이곳에 올 예정이어서 3자 회담을 가질 것”이라고 밝혔습니다.

이어 “성공적인 회담이 될 수도 있다고 생각한다”고 말했습니다.

트럼프 대통령은 이란 문제와 관련해서도 미국과 중국의 공동 이해관계를 강조했습니다.

트럼프 대통령은 “미국과 중국 모두 호르무즈 해협을 통한 에너지 수송이 원활하게 이뤄지고, 이란이 핵무기를 보유하지 못하도록 하는 데 이해관계를 갖고 있다”며 “양국 모두 이에 대해 매우 확고한 입장”이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 시 주석과의 개인적인 관계에 대해서는 “우리는 매우 특별한 관계를 맺고 있다”며 “당신과 내가 책임을 맡고 있는 한 양국 사이에 결코 문제가 없을 것이라고 생각한다”고 말했습니다. 그러면서 “우리는 결코 문제가 없을 것”이라고 덧붙였습니다.

시진핑 주석도 미중 관계를 올바른 방향으로 이끌기 위해 트럼프 대통령과 계속 협력하겠다는 입장을 밝혔습니다.

시 주석은 올해 세 번째로 열린 두 정상의 회담 모두발언에서 미중 관계가 안정적으로 개선되고 있다고 평가했습니다.

그러면서 “우리는 존중과 공정성, 호혜의 원칙을 바탕으로 전략적 안정성을 갖춘 건설적인 미중 관계를 새롭게 정의하고, 여기에 새로운 실질적 내용을 부여했다”고 밝혔습니다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 낮 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과도 별도의 회동을 가졌습니다.

백악관 공동취재단에 따르면 트럼프 대통령은 낮 12시 15분 스콧 베선트 재무장관, 스티븐 밀러 백악관 부비서실장과 함께 APEC 정상회의 본회의가 열린 컨벤션센터 내 별도의 회의실에 입장했습니다.

트럼프 대통령은 입장하면서 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인의 팔을 가볍게 두드리며 “아주 잘하고 있다”고 말했습니다.

이어 푸틴 대통령과 곧바로 악수하고 짧은 인사를 나눴습니다.

트럼프 대통령은 푸틴 대통령과의 회동에서 오랜 친분을 강조하면서 이번 만남을 통해 많은 긍정적인 일이 이뤄지거나 시작될 수 있다고 기대했습니다.

러시아 크렘린궁은 두 정상이 이번 회동에서 우크라이나 전쟁과 미러 양국 관계, 그리고 이날 예정된 미중러 3자 정상회담에 대해 논의했다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령과 시진핑 주석, 푸틴 대통령은 19일 오후 선전 치린산장에서 사상 첫 미중러 3자 정상회담을 개최할 예정입니다.

이번 회담에서는 핵 군축을 비롯해 우크라이나 전쟁과 이란 문제 등 주요 국제 안보 현안이 논의될 것으로 예상됩니다.

중국 선전에서 VOA 뉴스 조은정입니다.