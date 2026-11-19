중국 선전에서 열리고 있는 APEC 정상회의에서 미중 정상회담이 진행되고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 양자회담에 이어 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께하는 사상 첫 미중러 3자 정상회담에 참석할 예정입니다. 이에 앞서 트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 별도의 약식 회동도 가졌습니다. 선전 현지에서 조은정 기자가 전해드립니다.

중국 선전에서 열리고 있는 아시아태평양경제협력체, APEC 정상회의가 오늘 주요 정상들의 본회의를 시작으로 마지막 날 일정에 들어갔습니다.

이곳 중국 선전은 현재 오후 1시를 지나고 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 오늘 낮 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 별도의 약식 회동을 가졌습니다.

백악관 공동취재단에 따르면 트럼프 대통령은 낮 12시 15분 APEC 정상회의 본회의가 열린 컨벤션센터 내 별도의 회의실에 입장해 푸틴 대통령과 악수하고 짧은 인사를 나눴습니다.

트럼프 대통령은 오늘 오후 1시경 시진핑 중국 국가주석과 양자회담 및 업무 오찬을 가진 뒤, 오후 3시 30분 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 참석하는 사상 첫 미중러 3자 정상회담을 개최하고 워싱턴으로 출발할 예정입니다.

트럼프 대통령은 오늘 오전 제33차 APEC 정상회의 본회의에도 참석했습니다.

시 주석은 개회사에서 아시아태평양 공동체 구축과 공동 번영을 강조하면서 이번 회의가 역내 평화와 안정, 번영에 기여할 것이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 연설에서 미국 경제의 성장세와 첨단기술 분야의 경쟁력을 강조했습니다.

특히 미국 경제가 다른 주요 선진국보다 빠르게 성장하고 있다면서 올해 신규 설비 투자가 21% 증가했고, 수출도 역사상 최고 수준에 도달했다고 말했습니다.

또 미국이 인공지능을 넘어 이른바 '초지능', 슈퍼 인텔리전스 분야에서도 세계를 선도하고 있다고 강조했습니다.

예정된 미중러 3자 정상회담에 대해서는 시 주석과 푸틴 대통령과의 역사적인 3자 회담을 기대한다면서 세 나라 모두를 위한 더 많은 기회를 논의할 것이라고 밝혔습니다.

오후 1시 현재 트럼프 대통령은 시진핑 주석과의 양자 정상회담 및 업무 오찬 일정 중입니다.

두 정상은 APEC 본회의를 마친 뒤 선전의 치린산장에서 만나는 일정이 잡혀 있습니다.

이번 회담에서는 무엇보다 미중 무역 관계와 첨단기술을 둘러싼 갈등이 주요 현안으로 꼽힙니다.

트럼프 대통령과 시진핑 주석, 푸틴 대통령은 오늘 오후 3시 30분 선전 치린산장에서 첫 3자 정상회담을 개최할 예정입니다.

이번 회담에서 가장 주목되는 의제는 핵 군축입니다.

미국과 러시아의 전략핵무기를 제한해 온 신전략무기감축협정, 뉴스타트가 지난 2월 만료되면서 새로운 핵 군비통제 체제를 마련해야 한다는 목소리가 나오고 있습니다.

트럼프 대통령은 러시아뿐 아니라 핵전력을 빠르게 확대하고 있는 중국도 핵 군축 논의에 참여해야 한다는 입장을 밝혀 왔습니다.

따라서 이번 회담에서 세 나라가 핵 군축을 위한 새로운 협상 틀에 합의할 수 있을지가 핵심 관전 포인트입니다.

우크라이나 전쟁과 이란 문제도 주요 관심사입니다.

트럼프 대통령은 이번 아시아 순방을 계기로 김정은 북한 국무위원장과 만나는 데 관심을 나타내 왔지만, 현재까지 구체적인 회담 일정은 발표되지 않았습니다.

앞서 마코 루비오 국무장관은 트럼프 대통령이 김 위원장과의 대화에 진지한 입장이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령과 김 위원장은 지난 2018년 싱가포르와 2019년 베트남 하노이에서 정상회담을 했고, 2019년 6월에는 판문점에서 다시 만났습니다.

무엇보다 오늘 오후 열리는 미중러 3자 정상회담에서 북한 문제가 실제로 논의될지, 또 북미 대화 재개와 관련한 어떤 메시지가 나올지 주목됩니다.

지금까지 중국 선전에서 VOA 뉴스 조은정입니다.