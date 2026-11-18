도널드 트럼프 미국 대통령은 18일 중국 방문을 시작하면서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 악수했습니다. 19일에는 세 정상 간 3자 회담이 열릴 예정입니다.

시진핑 주석은 트럼프 대통령이 도착하자 중국 선전의 공항에 나와 트럼프 대통령을 직접 맞이했습니다. 이후 18일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 각국 정상들이 기념사진을 촬영하기 위해 모인 자리에서 트럼프 대통령과 시 주석, 푸틴 대통령이 잠시 나란히 섰습니다.

19일 정상회의를 계기로 열릴 예정인 이번 3자 회담에서는 러시아와 우크라이나 간 전쟁, 무역, 핵무기, 그리고 일반적으로 인공지능(AI)으로 불리는 초지능(SI) 등이 논의될 것으로 예상되는 가운데, 이번 회담에 국제사회의 관심이 집중되고 있습니다.

이번 회담은 미국의 거대 기술 기업인 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 간첩으로 의심되는 여성과 혼외 관계를 맺었다는 사실이 드러나 사임한 지 며칠 만에 열리는 것입니다.

중국은 이 같은 간첩 활동을 벌였다는 의혹을 부인했습니다.

트럼프 대통령은 해당 여성이 실제 간첩이었는지는 알지 못한다면서, 이 문제를 시진핑 주석과 논의할 수도 있다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 중국 방문 기간 김정은 북한 국무위원장과 만날 의향이 있다고 밝혔지만, 현재까지 두 사람 간의 회담 일정은 확정되지 않았습니다.

시진핑 중국 국가주석은 트럼프 대통령이 도착하기에 앞서 18일 선전에서 열린 기업인 회의에서 연설하며 ‘자유롭고 개방적인 무역’을 강조했습니다.

푸틴 러시아 대통령은 같은 회의에서 연설하며 제재 조치의 사용을 비판했습니다. 미국과 유럽 동맹국들은 러시아의 우크라이나 전면 침공에 대응해 러시아에 제재를 부과해 왔습니다.

트럼프 대통령은 필리핀 방문으로 아시아 순방을 시작했으며, 현지에서 역내 정상들과 만나고 태국과의 무역 합의를 발표했습니다.

트럼프 대통령은 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 회담한 뒤, 자신의 소셜미디어 플랫폼인 트루스소셜에 미국과 필리핀이 미국의 농업과 에너지 부문 종사자들에게 혜택을 줄 ‘획기적인’ 무역 합의를 체결했다고 밝혔습니다.

이어 “필리핀에서 무역과 국가안보, 기타 현안에 관해 매우 훌륭한 회담을 가졌으며, 이제 필리핀을 떠나 중국으로 향하고 있다”고 말했습니다.

VOA 뉴스