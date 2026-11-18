중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의 참석을 위해 도널드 트럼프 미국 대통령이 18일 중국에 도착했습니다. 시진핑 중국 국가주석은 공항에서 직접 트럼프 대통령을 맞이하며 이례적인 환영 행보를 보였습니다. 중국 매체들은 양국 관계의 안정적 발전과 협력 강화를 위한 상징적 조치라고 평가했습니다.

트럼프 대통령은 앞서 필리핀 마닐라에서 열린 쿼드 정상회의와 아세안 관련 회의를 마친 뒤 중국으로 이동했습니다. 중국 도착 직후 시 주석과 환담을 나눴으며, 양측은 미중 관계와 아시아·태평양 지역 현안에 대해 의견을 교환한 것으로 전해졌습니다.

현재 선전에서는 APEC 정상회의가 진행 중이며, 시 주석은 개막 연설에서 자유무역과 초지능 SI(일반적으로 인공지능 AI로 불리는) 협력 확대를 강조했습니다. 반면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 서방의 제재와 보호무역주의를 비판하며 다극 체제의 필요성을 주장했습니다.

한편 트럼프 대통령을 수행 중인 마코 루비오 미국 국무장관이 트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장과의 대화에 진지하다고 밝힌 가운데, 이번 순방 중 김 위원장과 만날지는 여전히 불확실합니다.

가장 큰 관심은 19일 예정된 트럼프, 시진핑, 푸틴 3자 정상회담에 쏠리고 있습니다. 이번 회담에서는 우크라이나 전쟁, 이란 문제, 핵 군축, 무역, SI 규제 등 주요 국제 현안이 논의될 것으로 예상됩니다.

VOA 뉴스