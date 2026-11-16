트럼프 대통령 “김정은, 중국에서 만날 수도”

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 중국에서 만날 가능성을 시사했습니다. 다만 참석 여부는 시진핑 중국 국가주석에게 달렸다고 말했습니다.

16일 트럼프 대통령은 기자들이 “김정은 위원장을 어디서 만나겠느냐”고 묻자 트럼프 대통령은 “중국에서(In China)”라고 답했습니다.



이어 “시진핑 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담, 3자 회담에서 북한 핵 문제가 제기되느냐”고 묻자, 트럼프 대통령은 “김정은 위원장이 올 수도 있다. 올지도 모른다. 모르겠다. 그건 시 주석에게 달렸다”고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 17일 필리핀 마닐라에서 열리는 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의에 참석한 뒤, 18~19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 예정입니다. 미·중·러 3국 정상회담은 19일 APEC을 계기로 열릴 예정으로, 세 정상이 한자리에 모이는 것은 이번이 처음입니다.

백악관은 지난 13일 이번 3자 회담의 주요 의제로 전 세계 핵무기 감축을 꼽았고, 이란 전쟁도 주요하게 다뤄질 것이라고 밝혔습니다.

다만 김 위원장과의 만남에 대해서 백악관은 김 위원장과 만날 계획이 없다고 밝혔고, 미 정부 당국자도 트럼프 대통령이 필리핀과 중국 방문 기간 김 위원장을 만날 것으로 예상되지 않는다고 밝힌 바 있습니다.



하지만 트럼프 대통령은 16일 발언을 통해 미북 정상회담 가능성을 여전히 배제하지 않았습니다.

트럼프 대통령은 앞서 김 위원장을 다시 만나고 싶다는 뜻을 거듭 밝혀왔습니다.

트럼프 대통령과 김 위원장은 2018년 6월 싱가포르, 2019년 2월 베트남 하노이에서 정상회담을 했고, 마지막 대면은 2019년 6월 판문점에서 이뤄졌습니다.

VOA 뉴스