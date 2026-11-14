트럼프, 필리핀·중국 순방...당국자 “미북 정상회담 계획 없어”

도널드 트럼프 대통령이 17일부터 19일까지 필리핀과 중국에서 열리는 주요 다자 정상회의에 참석해 아시아 지역 동맹국과 협력국들과의 관계 강화에 나섭니다. 이번 순방 기간인 19일에는 사상 첫 미국·중국·러시아 3국 정상회담이 열릴 예정인 가운데, 미북 정상회담은 계획돼 있지 않은 것으로 알려졌습니다. 조은정 기자가 필리핀 마닐라에서 보도합니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일 필리핀 마닐라에서 열리는 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의에 참석한 뒤, 18일 중국 선전으로 이동해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 예정이라고 백악관이 밝혔습니다.

올리비아 웨일스 백악관 부대변인은 13일 전화브리핑에서 트럼프 대통령이 현지시간 17일 오후 마닐라 도착 후 우선 인도태평양 안보협의체인 ‘쿼드’(Quad) 정상회의에 참석한다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 이어 태국과 무역 협정에 서명하고, 미국-아세안 특별 정상회의에 참석한 뒤, 역내 지도자들과 함께 하는 만찬에 귀빈으로 참석할 예정이라고 설명했습니다.

트럼프 대통령은 18일 오전에는 필리핀 대통령궁으로 이동해 국빈 환영식을 가진 뒤, 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령과 양자 회담을 할 예정입니다.

웨일스 부대변인은 “미국의 안보와 번영을 강화하는 상업적 협정과 전략적 투자를 통해 2일간의 필리핀 방문 일정을 마무리할 예정”이라면서 “이러한 조치들은 미국 항공, 방위, 에너지, 기술 기업들에게 새로운 시장을 열어주고, 미국 내 일자리 창출을 뒷받침할 것”이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 이어 18일 오후 중국 선전으로 이동해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석합니다.

19일 오전 트럼프 대통령은 APEC 정상들과의 다자간 회의에 참석하고, 오후에 시진핑 중국 국가주석과 양자 회담과 오찬을 가집니다.

트럼프 대통령은 이어 19일 선전에서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 사상 첫 미중러 3국 정상회담을 갖고 중국 방문 일정을 마무리할 예정입니다.

웨일스 부대변인은 3국 정상회담 의제에 대해 “트럼프 대통령이 매우 위험하다고 여기는 핵무기 확산 문제를 포함해 전 세계 핵무기 감축에 대해 논의할 것임을 분명히 했다”고 말했습니다.

미 정부 고위당국자는 이와 관련해 합의에 도달할 것으로 기대하지 않는다며, 이번 회담이 세 나라간 핵무기 감축 문제를 논의하는 정상급 대화의 출발점이 될 것이라고 말했습니다.

당국자들은 또 이번 3자 회담에서 정상들이 이란 전쟁 문제는 논의하지만, 우크라이나 전쟁은 논의하지 않을 것으로 전망했습니다.

한편 트럼프 대통령의 아시아 순방을 계기로 김정은 북한 국무위원장과의 만남 가능성에 대해 미 정부 고위당국자는 “현재로서는 북한과의 접촉 계획은 전혀 없다”고 말했습니다.

트럼프 대통령은 앞서 북한과 대화를 재개하겠다는 의사를 여러번 드러냈고, 연내 회담을 예상하기도 했습니다.

이번 아시아 순방을 계기로 김 위원장과 접촉할 수도 있다는 관측이 나왔지만, 미국 정부가 현재로서는 관련 계획이 없다고 밝히면서 정상회담이 성사될 가능성은 낮아졌습니다.

VOA 뉴스 조은정입니다.



