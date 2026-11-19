아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 본회의가 19일 중국 선전에서 시작됐습니다. 이날 회의에서는 무역과 투자, 공급망, 디지털 경제, 초지능(SI, 인공지능 AI로도 불림) 등이 주요 의제로 논의됩니다.

중국 국가주석 시진핑은 본회의에 앞서 정상회의장에 도착한 각국 정상과 대표단을 맞이했습니다. 참석자들은 시 주석의 영접을 받은 뒤 공식 단체 기념촬영(Family Photo)에 참석했으며, 이후 정상회의 세션에 들어갔습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 정상회의 본회의 연설을 통해 초지능(SI) 규제 반대와 미국의 경제적 성과, 역내 지도력 등을 강조했습니다.

트럼프 대통령은 이날 연설에서 초지능(SI)을 산업혁명 이후 가장 큰 기술적 변혁이라고 평가하며 경제 성장 잠재력을 강조했습니다. 그는 "초지능이지만 우리는 이를 주의 깊게 지켜봐야 한다"며 "거의 완벽하게 선한 기술이지만 일부 부정적 요소도 있는 만큼 신중하게 관리해야 한다"고 말했습니다.

트럼프 대통령은 이어 "우리는 초지능을 통제하거나 억압하려는 어떠한 형태의 세계주의적 규제에도 반대하며 그런 일이 일어나도록 하지 않을 것"이라며 기술 발전을 제한하는 국제 규제에 반대 입장을 밝혔습니다.

미국 경제의 건재함과 아시아·태평양 지역 내 미국의 위상도 부각했습니다. 트럼프 대통령은 "미국은 수백 년 동안 태평양의 강대국이었다"고 강조하며 역내 안정과 번영에 대한 워싱턴의 확고한 의지를 재확인했습니다. 아울러 자국 내 인플레이션이 통제되고 있다며 미국 경제의 강점을 내세웠습니다.

트럼프 대통령은 이날 오후로 예정된 시진핑 주석 및 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 3자 정상회담에 대한 기대감을 드러내며 연설을 마무리했습니다.

중국은 이번 정상회의의 주제를 '함께 번영하는 아시아·태평양 공동체 구축(Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together)'으로 정하고 개방, 혁신, 협력을 핵심 의제로 제시했습니다.

시 주석은 이날 APEC 관련 연설에서도 회원국 간 경제협력 확대와 개방형 무역체제 유지의 중요성을 강조했습니다.

APEC 회원국 정상회의에는 미국, 중국, 한국, 일본, 러시아, 호주, 캐나다 등 21개 회원 경제체 정상과 대표단이 참석했습니다.

한편 트럼프 대통령은 APEC 회의에 이어 미중, 미중러 정상회담에 참석할 예정입니다. 특히 미국과 중국, 러시아 세 나라 정상이 처음으로 한 자리에 모이는 역사적 3자회담이라는 점에서, 국제사회의 관심이 집중되고 있습니다.

앞서 18일에는 시 주석이 선전 바오안 국제공항에서 트럼프 대통령을 직접 맞이했습니다. 두 정상은 공항에서 환영행사를 함께했으며 의장대 사열과 환담이 진행됐습니다.

저녁에는 시 주석이 부인 펑리위안 여사와 함께 APEC 정상회의 참석자들을 위한 공식 환영 만찬을 주최했습니다. 만찬에 앞서 참가 정상들과 배우자들은 단체 기념촬영을 진행했으며, 트럼프 대통령과 푸틴 대통령, 시 주석이 함께 대화를 나누는 모습도 공개됐습니다.

이날 APEC 회의와 별도로 다수의 양자회담도 진행됐습니다. 트럼프 대통령은 멕시코, 캐나다 정상과 회담했고, 시 주석은 한국 대통령, 푸틴 대통령과 만났습니다.

한편 트럼프 대통령은 최근 아시아 순방 기간 중 김정은 북한 국무위원장과의 만남 가능성에 대해 여러 차례 언급했습니다. 다만 현재까지 관련 회담 일정은 공식 발표되지 않았습니다.

VOA 뉴스