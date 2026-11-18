한국과 중국 정상이 중국 선전에서 만나 회담을 갖고 한반도 정세와 양국 경제 협력 방안을 논의했습니다. 한국 청와대는 시 주석이 미북 대화를 비롯한 한반도 긴장 완화 노력을 지지했다고 밝혔지만, 중국 측 공식 발표문에는 한반도 관련 언급이 빠졌습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

이재명 한국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 현지 시각 18일 오전 중국 선전의 치린산장에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 만나 35분간 정상회담을 진행했습니다.

지난해 11월 한국 경주와 올해 1월 중국 베이징 회담에 이은 두 정상의 세 번째 대면 회담입니다.

이번 회담은 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문과 맞물려 미북 정상 간 접촉 가능성이 거론되는 시점에 열려, 북한 문제와 관련한 한중 정상의 메시지에 관심이 쏠렸습니다.

회담의 핵심 의제 가운데 하나는 한반도 긴장 완화와 대북 관여 문제였습니다.

이 대통령은 모두발언에서 “한반도의 평화와 안정은 양국의 공동 이익에 해당되는 만큼 함께 노력해서 한반도 평화 공존의 시대를 열어 나가기를 바란다”고 말했습니다.

회담이 끝난 뒤 위성락 한국 국가안보실장은 브리핑을 통해 이 대통령이 남북 간 긴장 완화를 위한 한국 정부의 노력을 설명하며 중국의 건설적 역할을 요청했다고 밝혔습니다.

위 실장은 이에 대해 시 주석이 미북 대화를 비롯한 한반도 긴장 완화 노력을 지지한다는 입장을 밝혔으며, 최근 북중 관계 동향을 설명하고 한반도 문제 해결에 건설적 역할을 계속하겠다고 답했다고 전했습니다.

중국 발표문엔 ‘한반도·미북 대화’ 빠져…‘전략적 자주’ 강조

그러나 중국 외교부가 공개한 회담 결과 발표문에는 한반도와 북한, 미북 대화 관련 내용이 전혀 포함되지 않았습니다. 대신 중국 외교부는 시 주석이 양국이 ‘전략적 자주’를 견지하자고 강조했다고 밝혔습니다.

또 이 대통령이 회담에서 한국의 ‘하나의 중국’ 정책은 변하지 않았고 앞으로도 변하지 않을 것이라고 말했다고 중국 외교부는 전했습니다.

트럼프 대통령의 방중과 맞물려 미북 대화 가능성이 거론되는 상황에서, 한국 측은 중국의 미북 대화 지지와 건설적 역할을 부각한 반면 중국 측은 대미 견제 성격이 담긴 ‘전략적 자주’와 타이완 문제 관련 입장을 앞세우며 발표 내용에서 차이를 보인 것입니다.

현재 선전에서는 한반도 주변 강대국들의 연쇄 정상외교가 이어지고 있습니다.

중국 외교부에 따르면 트럼프 대통령과 시 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 19일 선전에서 3자 정상회담을 열 예정입니다.

특히 트럼프 대통령은 앞서 지난 16일 백악관에서 중국 방문 기간 김정은 북한 국무위원장을 만날 가능성을 언급한 바 있으며, 마코 루비오 미 국무장관도 18일 필리핀 마닐라에서 트럼프 대통령이 김 위원장과의 대화에 진지한 입장이라고 밝혔습니다.

한편 경제 분야에서 한중 정상은 양국 자유무역협정(FTA)의 서비스·투자 후속 협상이 실질적으로 타결된 것을 계기로 경제 협력을 한층 확대하기로 합의했습니다.

한일 정상회담도 개최…‘북한 대응·납치 문제’ 협력 확인

이 대통령은 중국 방문에 앞서 전날인 17일에는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 관련 정상회의가 열린 필리핀 마닐라에서 다카이치 사나에 일본 총리와 약 20분간 네 번째 정상회담을 가졌습니다.

이 대통령은 회담에서 양국 국민의 상대국에 대한 호감도가 역대 최고 수준이라고 평가하고, 다카이치 총리의 초청에 따라 내년 1월 일본을 방문하겠다고 밝혔습니다.

청와대는 두 정상이 내년 초 일본에서 다시 만나 정상 간 상호 방문을 이어가는 ‘셔틀외교’를 지속하고, 공급망과 에너지 안보 협력을 강화하기로 했다고 설명했습니다.

일본 외무성은 두 정상이 회담에서 북한 대응 방안을 논의했으며, 다카이치 총리가 북한에 의한 일본인 납치 문제의 즉각적인 해결을 위해 협력을 요청하자 이 대통령이 지지를 표명했다고 발표했습니다.

VOA 뉴스 조상진입니다.