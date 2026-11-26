도널드 트럼프 미국 대통령과 마르크 뤼터 나토(NATO·북대서양조약기구) 사무총장이 러시아를 향해, 우크라이나에서 “전쟁을 확대하는” 어떠한 행동도 자제하라고 촉구했습니다.

두 지도자는 26일 플로리다주에 있는 트럼프 대통령의 마라라고 클럽에서 만난 뒤 공동성명을 발표했습니다. 두 지도자는 또한 “가능한 한 신속하게 전쟁의 평화적 해결을 이뤄내는 것의 중요성”에 관해서도 논의했습니다.

성명에 따르면 두 사람은 이란 전쟁과 “국방비 지출과 방위산업 기반에 대한 투자를 지속적으로 확대하는 것의 중요성”에 대해서도 논의했습니다.

이번 회동은 지난주 러시아의 우크라이나 공격 과정에서 러시아 순항미사일 3발이 폴란드 영공을 침범한 사건 이후 이뤄졌습니다. 폴란드는 나토 회원국이고, 당시 뤼터 총장은 나토가 폴란드 영토의 모든 부분을 방어할 것이라고 밝혔습니다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 기자들과의 전화 회견에서 “물론, 누구도 분쟁이 지리적으로 확산하는 것을 원하지 않을 것”이라고 말했습니다. 페스코프 대변인은 우크라이나가 지중해와 발트해에서 공격을 감행함으로써 전쟁을 확대하고 있다고 비난하면서, 이를 테러 행위라고 규정하고 매우 위험한 상황으로 이어질 수 있다고 경고했습니다.

최근 우크라이나는 최전선으로부터 멀리 떨어진 곳에서 러시아 선박들을 두 차례 공격했습니다. 11월 22일 우크라이나 해상 드론이 리비아의 한 해군 기지에 정박해 있던 러시아 해군 초계함 메르쿠리호를 공격했습니다. 하루 전에는 우크라이나 드론 공격으로 핀란드만에 있던 러시아 화물선 스파르타 II호에 불이 났습니다. 우크라이나는 이후 이 선박이 무기를 운반하고 있었다고 주장했습니다.

조르자 멜로니 이탈리아 총리도 26일 우려를 표명했습니다. 멜로니 총리는 브뤼셀에서 기자들에게 전쟁이 “지중해로 확대되는 것”을 원하지 않는다고 말했습니다.

공격 계속

전투 자체는 수그러들 기미를 보이지 않았습니다. 비탈리 클리치코 키이우 시장은 러시아의 탄도미사일이 밤사이 키이우 동부 지역을 타격해 7명이 다쳤으며, 이 가운데 2명은 중태라고 밝혔습니다. 이번 공격으로 쇼핑센터와 건물 두 채가 추가로 파손됐습니다. 러시아 국방부는 우크라이나 수도 키이우에서 드론 생산과 관련된 시설들을 표적으로 삼았다고 밝혔지만, 이런 주장은 독립적으로 확인되지 않았습니다.

하르키우에서는 26일 러시아의 제트 추진 드론이 하르키우 항공연구소 건물을 타격해 86세 여성 1명이 숨지고 6명이 다쳤다고 올레흐 시네후보우 지역 수장이 텔레그램을 통해 밝혔습니다. 당국자들에 따르면 키이우와 하르키우 두 도시에서 러시아의 공격으로 모두 1명이 숨지고 13명이 다쳤습니다.

세르히 코레츠키 총리는 또 10만t이 넘는 곡물을 실은 외국 선박 두 척이 오데사 인근에서 러시아의 공격을 받았다고 밝혔습니다.

이에 맞서 우크라이나는 밤사이 볼고그라드 지역의 러시아 공군기지를 넵튠 미사일로 공격하고, 러시아 기업 트란스네프트가 운영하는 바시키르토스탄의 석유 펌프 시설도 타격했다고 밝혔습니다. 하루 전 우크라이나군 총참모부는 사바슬레이카 공군기지에 대한 공격으로 미그(MiG)-31 전투기 3대와 수호이(Su)-34 전투기 2대가 파손됐다고 밝혔습니다. 이러한 주장들은 독립적으로 확인되지 않았습니다.

평화 추진과 자금

이 같은 외교적 움직임은 미국이 중재하는 평화 협상이 새로운 회담을 앞두고 있는 가운데 나왔습니다. 11월 초 열린 마지막 회담에서는 포로 교환 합의가 이뤄졌지만, 전쟁 종식을 위한 돌파구는 마련되지 않았고 다음 회담 일정도 정해지지 않았습니다.

트럼프 대통령은 24일 공개된 뉴욕포스트 인터뷰에서 평화협상 타결 시한은 정해져 있지 않다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 “오늘 당장 합의를 이뤄내고 싶지만, 탱고를 추려면 두 사람이 필요하다”고 말했습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국 특사들이 1월 전에 합의를 원한다고 말한 바 있습니다. 반면 페스코프 대변인은 이번 주 모스크바는 유럽이 협상에 어떤 “부가가치”를 가져올 수 있을지 아직 이해하지 못하고 있다고 말했습니다.

26일 브뤼셀에서 회동한 유럽연합(EU) 정상들은 우크라이나에 대한 490억 달러(한화 약 65조 8천억 원) 규모의 신규 대출 방안을 검토했습니다.

VOA 뉴스