도널드 트럼프 미국 대통령이 25일 마르크 뤼터 북대서양조약기구, 나토(NATO) 사무총장과 회담을 가질 예정입니다.

플로리다에서 열리는 이번 회담은 트럼프 대통령이 약 일주일 전 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 3자 회담을 가진 뒤 열리는 것으로, 미국이 러시아와 우크라이나 전쟁의 해결 방안을 추진하고 있는 가운데 이뤄집니다.

뤼터 사무총장은 23일 독일에서 기자들에게 “러시아와의 실질적인 평화 협상은 아직 본격적으로 시작되지 않았다”고 말했습니다. 뤼터 사무총장은 러시아와 우크라이나 협상단이 참여한 이달 초 3자 회담을 포함해 미국의 평화 노력을 높이 평가하고, 유럽 당국자들이 미국 측과 “긴밀히 협의하고 있다”고 밝혔습니다.

트럼프 대통령과 나토의 관계

트럼프 대통령은 2017년부터 2021년까지 첫 임기 때부터 나토 회원국들에게 국방비 지출을 늘릴 것을 촉구해 왔으며, 동맹의 군사 역량을 지원하는 데 미국이 지나치게 큰 역할을 하고 있다고 주장했습니다.

나토 회원국들은 앞서 국내총생산(GDP)의 2%를 매년 국방비로 지출하는 것을 목표로 삼았으며, 지난2025년에는 2035년까지 지출 규모를 GDP의 5%로 늘리기로 합의했습니다.

뤼터 사무총장은 올해 각국이 이 목표를 향해 나아가는 것을 거듭 환영했으며, 이 목표는 GDP의 3.5%를 핵심 국방비에, 1.5%를 안보 관련 투자에 지출하는 내용을 담고 있습니다.

지난 7월 나토는 올해 5개 회원국이 핵심 국방비 지출 목표인 GDP의 3.5%를 달성하고, 17개 회원국이 안보 관련 지출 목표인 1.5%에 도달할 것으로 예상했습니다.

새로운 목표는 미국과 나머지 나토 회원국 간 국방비 지출 구도에 큰 변화를 가져왔습니다.

2017년 미국의 핵심 국방비 지출은 7천80억 달러였던 반면, 나머지 나토 회원국은 3천100억 달러였습니다. 2026년 나토는 미국의 핵심 국방비 지출을 8천500억 달러, 나머지 회원국들의 지출을 6천340억 달러로 추산하고 있습니다.

나토는 미국의 전체 GDP가 나머지 회원국들의 GDP를 모두 합친 규모와 거의 같다고 설명하고 있습니다.

뤼터 사무총장은 23일 “함께 협력하고, 함께 투자하고, 함께 생산하고, 함께 연대하는 것, 이것이 바로 나토의 본질”이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 또 올해 이란과의 전쟁에서 충분한 지원을 제공하지 않았고, 호르무즈 해협의 해상 운송로를 확보하려는 노력에도 협조하지 않았다는 이유로 나토 회원국들을 비판했습니다.

VOA 뉴스