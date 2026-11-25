도널드 트럼프 미국 대통령이 뉴욕포스트와의 인터뷰에서, 러시아와 우크라이나 간 평화 합의에 정해진 시한은 없지만 그저 “전쟁이 끝나는 것을 보고 싶다”고 말했습니다.

트럼프 대통령의 발언은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 이번 주 초 블룸버그 통신에 미국 특사들이 내년 1월 평화 협정을 희망하고 있다고 밝힌 뒤 나왔습니다.

트럼프 대통령은 “나는 시한을 정해놓고 있지 않다”며 “오늘이라도 합의가 이뤄지기를 바라지만, 손뼉도 마주쳐야 소리가 나는 법”이라고 말했습니다.

이어 “때로는 푸틴이 합의할 준비가 된 것처럼 보이지만 젤렌스키가 그렇지 않고, 때로는 젤렌스키가 합의를 간절히 원하지만 푸틴이 준비가 돼 있지 않다”면서 “어느 날이냐에 달려 있다”고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령의 발언은 협상단이 2주 전 아부다비에서 열린 최근 직접 협상을 바탕으로 추가 진전을 모색하는 가운데 나왔습니다. 해당 회동은 러시아와 우크라이나 대표단이 9개월 만에 가진 첫 직접 협상이었습니다. 양측은 대규모 포로 교환에 원칙적으로 합의했지만, 영토 문제나 휴전과 관련해서는 돌파구를 마련하지 못했습니다.

트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너 특사는 지난주 베를린에서 미국이 나토 조약 5조에 기반한 우크라이나 안보 보장 방안에 대해 러시아 측을 “납득할 수 있게”했다고 말했습니다.

나토 조약 5조는 회원국 한 곳에 대한 공격을 전체 회원국에 대한 공격으로 간주하도록 규정하고 있습니다. 우크라이나는 나토 회원국이 아니지만, 미국과 유럽 당국자들은 평화 합의의 일환으로 우크라이나에 유사한 안보 보장을 제공하는 방안을 논의해 왔습니다.

크렘린궁은 이 같은 입장을 공개적으로 확인하지 않았으며, 우크라이나 당국과 미국 당국이 유럽 국가들의 참여를 원하는 다음 협상 일정도 아직 정해지지 않았습니다.

멜라니아 트럼프의 인도주의적 노력

한편 백악관은 25일, 멜라니아 트럼프 미국 대통령 영부인의 도움으로 우크라이나와 러시아 어린이 9명이 이번 주에 추가로 가족의 품으로 돌아갔다고 밝혔습니다. 멜라니아 여사는 러시아와 우크라이나 지도자들이 “전적으로 협력”했다고 평가했습니다.

멜라니아 여사는 지난 10월 말, 러시아가 점령한 도시 올레시키 지역의 휴전을 중재하는 데 도움을 줬으며, 이를 통해 약 800명이 대피할 수 있었습니다.

에너지 시설 공격 민간인 피해 증가

협상단이 평화를 추진하고 있지만 전투는 계속되고 있습니다.

우크라이나 당국자들은 25일, 러시아가 밤사이 우크라이나의 에너지·가스 기반 시설을 공격해 5개 지역에서 전력 공급이 중단됐다고 밝혔습니다.

전력회사 DTEK는 이번 공격으로 자사의 화력발전소 한 곳이 전력 생산을 중단했다고 밝혔습니다. 또 중부 폴타바 지역에서는 대규모 화재로 국영 가스 기업 나프토가스의 가스 생산 시설 한 곳이 가동을 멈췄습니다.

아르템 네크라소프 우크라이나 에너지부 차관에 따르면, 이번 공격으로 러시아가 점령 중인 자포리자 원자력발전소는 올해 들어 17번째로 외부 전력 공급이 끊겼습니다.

세르히 코레츠키 총리는 텔레그램을 통해 키이우 지역에서 한 명이 사망했다고 밝혔습니다. 또 “가장 어려운 상황은 자포리자에 있으며, 현재 모든 관심이 그곳에 집중돼 있다”고 썼습니다.

미하일로 세미킨 자포리자 지역 군사행정 책임자 직무 대행은 25일 오전 러시아의 공격으로 자포리자 시내 건물들이 타격을 받아 6명이 다쳤으며, 이 가운데 2명은 어린이라고 밝혔습니다. 당국자들에 따르면 24일에는 러시아의 활공폭탄 공격으로 자포리자 시에서 2명이 숨지고 최소 48명이 다쳤습니다. 부상자 가운데는 어린이 4명이 포함됐습니다.

남부 오데사 지역에서는 24일 늦게 러시아의 공격으로 2명이 다쳤다고 올레흐 키페르 주지사가 텔레그램을 통해 밝혔습니다.

한편 우크라이나도 장거리 공격을 이어갔습니다. 러시아 현지 당국은 우크라이나의 드론 공격으로 사마라 지역에서 한 명이 사망했다고 밝혔습니다. 우크라이나군 총참모부는 자국군이 사마라 지역의 로스네프트 정유시설 2곳과 니즈니노브고로드 지역의 사바슬레이카 공군기지를 타격했다고 밝혔습니다. 우크라이나군은 공군기지에 있던 MiG-31 전투기 3대와 Su-34 전투기 2대가 손상됐다고 주장했습니다. 이런 주장은 독립적으로 확인되지 않았습니다.

푸틴과 젤렌스키, 서로 다른 입장 표명

정유시설 공격은 러시아 당국과 우크라이나 당국 간 갈등의 새로운 쟁점으로 떠올랐습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 24일 크렘린궁에서 열린 에너지 부문 회의에서 우크라이나 정부가 러시아 정유시설 공격을 중단하라는 트럼프 대통령의 직접적인 요청을 무시하고 있다고 비난했습니다.

푸틴 대통령은 “이와 관련해 우리 측의 보복 조치는 불가피하다는 점을 강조하고 싶다”고 말했습니다. 안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 소셜미디어 엑스(X)를 통해, “푸틴이 우크라이나의 정유시설 공격을 좋아하지 않는다면, 전쟁을 끝내라고 명령하면 된다”고 응수했습니다.

젤렌스키 대통령은 우크라이나가 전쟁을 계속 수행하는 데 필요한 재정적 부담도 언급했습니다. 젤렌스키 대통령은 지난 24일 지역 당국자들에게 내년에 우크라이나가 해외로부터 1천150억 유로(미화 약 1천250억 달러·한화 약 169조 8천억 원)를 조달해야 한다고 말했습니다. 유럽연합은 이미 약 900억 유로 (미화 약 987억 달러·한화 약 132조 8천억 원)를 지원하기로 약속했다고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령은 우크라이나가 평화를 원하지만 “우크라이나만 희생하는 방식이어서는 안 된다”고 말해 왔습니다. 젤렌스키 대통령은 수용할 만한 합의가 이뤄지지 않을 경우, 우크라이나는 미국에 대규모 군사 지원을 요청하고 러시아에 대한 제재를 강화하도록 촉구할 것이라고 블룸버그에 밝혔습니다.

VOA 뉴스