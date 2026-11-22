러시아가 22일 우크라이나 수도 키이우 인근의 아파트 건물을 공격해 최소 2명이 숨지고 4명이 다쳤다고 AP통신이 보도했습니다.

우크라이나 당국에 따르면 이날 새벽 키이우 북쪽 디메르 지역에 있는 5층짜리 아파트 건물이 러시아의 공격을 받아 일부가 무너졌습니다.

구조대는 어린이를 포함한 주민 9명을 대피시켰으며, 부상한 주민들을 병원으로 옮겼습니다.

당국은 건물 잔해 아래에 주민 11명이 갇혀 있는 것으로 보인다며 수색과 구조 작업을 계속하고 있다고 밝혔습니다.

현장에 출동한 구조대원들은 무너진 건물 잔해를 치우며 생존자 수색에 나섰고, 일부 주민들은 현장에서 가족들의 소식을 기다렸습니다.

우크라이나는 러시아가 밤사이 발사한 드론 186대 가운데 161대를 요격하거나 무력화했다고 밝혔습니다. 한편 러시아 국방부는 같은 기간 우크라이나 드론 170대를 격추하거나 무력화했다고 주장했습니다.

러시아와 우크라이나가 서로 드론 공격을 이어가면서 민간인 피해와 주변 지역의 안보 우려가 커지고 있습니다.

VOA 뉴스







