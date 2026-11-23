볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 23일 우크라이나 해군의 무인 수상정이 리비아 항구에 있던 러시아 군함을 타격했으며, 해당 군함이 침몰됐다고 주장했습니다.

리비아 당국자들은 AP통신에 해당 군함이 심각한 손상을 입었다고 밝혔습니다.

한편, 상업용 위성영상 제공업체 밴터(Vantor)가 촬영한 위성사진에는 군함이 대부분 전복돼 선수 부분만 수면 위로 보입니다.

젤렌스키 대통령은 사회연결망서비스 X에 올린 글에서 우크라이나 보안당국이 지난 22일 무인 수상정 7대를 동원해 리비아 해역에 있던 러시아 초계함 ‘메르쿠리’를 공격했다고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령에 따르면 이번 공격으로 러시아의 Ka-27 헬리콥터 1대가 파괴됐으며, 무기를 운송하던 화물선 ‘앙가라’도 공격을 받았습니다.

우크라이나 보안국(SBU)은 성명을 통해 두 선박이 “러시아의 군사 역량을 직접 지원했기 때문에 우크라이나의 정당한 군사 공격 목표”라고 주장했습니다.

리비아 동부 당국은 러시아 초계함 메르쿠리가 러시아와 리비아 동부 지역 정부 간 합의에 따라 연료와 물자를 보급받기 위해 벵가지 해군기지에 정박해 있었다고 밝혔습니다.

리비아 해안경비대에 따르면 이후 발생한 별도의 드론 공격으로 벵가지 앞바다에 있던 상선 한 척도 공격당했습니다.

드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 23일 기자들에게 러시아 정부가 리비아에서 발생한 공격과 관련한 젤렌스키 대통령의 발언을 “인지하고 있다”고 밝혔습니다.

페스코프 대변인은 이러한 행동이 우크라이나에 “매우 고통스러운 결과”를 초래할 것이라고 경고했습니다.

그러면서 우크라이나의 공격에 러시아가 군사적으로 대응할 것이라고 지난주 블라디미르 푸틴 대통령이 경고한 사실을 언급했습니다.

이번 리비아 공격은 핀란드만에서 러시아 화물선 ‘스파르타 2호(Sparta II)’가 드론 공격을 받은 지 하루 만에 발생했습니다.

핀란드 국경수비대에 따르면 러시아의 역외 영토인 칼리닌그라드로 향하던 이 선박은 공격을 받은 뒤 화재가 발생했으며, 핀란드 영해로 표류했습니다. 선박은 23일 러시아 영해로 예인되고 있습니다.

핀란드와 러시아 당국자들은 공격에 사용된 드론이 우크라이나 측의 것일 가능성을 제기했지만, 우크라이나는 이에 대해 입장을 밝히지 않았습니다.

한편 크렘린궁은 23일 우크라이나가 발트해에서 “테러 활동”을 벌이고 있다고 비난했습니다.

티무르 트카첸코 키이우 지역 주지사는 23일, 전날 러시아군이 키이우 북쪽 디메르의 5층짜리 아파트 건물을 공격해 현재까지 11명이 사망한 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.

지역 검찰에 따르면 사망자 가운데는 11살 어린이도 포함됐습니다.

우크라이나 긴급구조당국의 빅토리야 루반 대변인은 7살 소년과 79살 여성이 건물 잔해에 22시간 동안 갇혀 있다가 구조대에 의해 구조됐다고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령은 텔레그램을 통해 아직 2명의 소재가 확인되지 않고 있다고 전했습니다.

젤렌스키 대통령은 “국제사회의 제재와 제재 이행에 대한 감독, 그리고 수출 통제의 실질적인 강화만이 러시아의 무기 생산을 제한할 수 있다”라고 밝혔습니다.

그러면서 러시아가 사용하는 샤헤드 드론에 들어가는 외국산 부품의 공급을 제한할 것을 촉구했습니다.

키이우 외곽 비슈네베의 일리야 디코프 시장은 페이스북을 통해 22일 러시아군의 드론 공격으로 노부스 슈퍼마켓에서 3명이 숨지고 어린이 3명을 포함해 15명이 다쳤다고 밝혔습니다.

또한 미하일로 세미킨 자포리자 지역 책임자는 23일 텔레그램을 통해 러시아군이 자포리자에서 현재 운영하지 않는 민간 병원이 입주한 건물을 공격해 3명이 사망했다고 밝혔습니다.

러시아에서는 밤사이 우크라이나군의 드론 공격으로 페름 지역의 산업시설들이 피해를 입어 1명이 숨지고 2명이 다쳤다고 드미트리 마호닌 페름 주지사가 텔레그램을 통해 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령은 23일 북대서양조약기구(NATO·나토) 의회총회에 화상으로 참석해 우크라이나와 유럽, 미국, 러시아가 참여하는 회담을 “가능한 한 빨리” 개최할 것을 촉구했습니다.

젤렌스키 대통령은 “우리는 말 그대로 내일이라도 회담에 나설 준비가 돼 있다”고 말했습니다.

이어 “협력국들로부터 크리스마스 전에 회담을 개최하는 방안을 추진하고 싶다는 이야기를 들었다”고 밝혔습니다.

파울라 피뉴 유럽연합(EU) 집행위원회 대변인은 23일 유럽 측 특사들에게 모스크바 방문을 제안한 푸틴 대통령의 초청을 알고 있지만, EU는 여전히 다자 회담 개최에 중점을 두고 있다고 밝혔습니다.

피뉴 대변인은 또 EU가 미국의 스티브 위트코프 특사 또 재러드 쿠슈너와 정기적으로 접촉하고 있다고 설명했습니다.

그러면서 유럽의 안보 체제에 관한 논의는 휴전이 이뤄진 이후에야 시작될 수 있다고 강조했습니다.

지난주 베를린에서 쿠슈너는 미국이 나토 헌장 제5조를 모델로 한 우크라이나 안보 보장 구상에 러시아를 설득해 동의하게 만들었다고 밝혔습니다.

그는 “러시아 측이 그 개념을 어느 정도 받아들이게 만들었다고 생각한다”고 말했습니다. 반면 젤렌스키 대통령은 우크라이나와 미국이 말하는 안보 보장이 같은 의미인지 확신할 수 없다고 밝혔습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난주 중국에서 열린 정상회의에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 ‘내 친구’라고 표현한 것과 관련해 지난 19일 기자들의 질문을 받고 “핵무기 4천 개를 보유한 사람을 적으로 두는 것보다는 친구로 두는 것이 좋다”라고 말했습니다.

반면 제이 클레이턴 미국 국가정보국장은 지난 22일 다른 입장을 보였습니다.

클레이턴 국장은 ABC 방송의 ‘디스 위크’에 출연한 뒤 푸틴 대통령에 대해 “우크라이나 문제에 관한 한 그는 미국의 친구가 아니다”라면서, “전혀 그렇지 않다”고 밝혔습니다.

VOA 뉴스