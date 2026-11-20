우크라이나 당국은 러시아가 밤사이 우크라이나 전역에 미사일과 드론 공격을 감행해 최소 8명이 숨지고 30명이 다쳤으며, 수도 키이우의 교량 3곳도 공격을 받았다고 밝혔습니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이번 집중 공격에는 미사일 110발 이상과 드론 400대가 동원됐다고 말했습니다. 이번 공격은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 크림반도 대교에 대한 우크라이나의 공격에 대응하겠다고 경고한 지 하루 만에 이뤄졌습니다.

한편 유엔아동기금(UNICEF)은 20일 발표에서 올해 첫 10개월 동안 우크라이나에서 어린이 114명이 숨지고 1천30명이 다쳤다고 밝혔습니다. 이는 전쟁 발발 첫해인 2022년 기록된 어린이 사상자 1천386명에 근접하는 수치입니다.

루이스 워터리지 유니세프 대변인은 제네바에서 기자들에게 “우크라이나 전역의 어린이들이 날아오는 드론 소리를 알아듣는 법을 배우고 있다”고 말했습니다.

키이우 교량과 외국 대사관 피해

키이우시 군사 정부는 수도 키이우에서 6명이 숨지고 17명이 다쳤다고 밝혔습니다. 비탈리 클리치코 키이우 시장은 사망자 가운데 3명은 시의 상수도 시설관리 직원이라고 말했습니다.

클리치코 시장은 드니프로강을 가로지르는 포딜스키-보스크레센스키 교량과 다르니츠키 교량, 피우덴니 교량 등 3곳이 피해를 입었다고 밝히고, 출퇴근자들에게 자동차 이용을 자제해 달라고 당부했습니다.

러시아 국방부는 키이우의 교량들이 전선으로 무기를 수송하는 경로라며, 이번 공격으로 방위산업 공장과 에너지 시설도 타격했다고 밝혔습니다.

우크라이나 서부 도시 르비우 시장은 러시아의 공격으로 스크닐리우 기차역에서 2명이 숨지고 최소 10명이 다쳤다고 밝혔습니다. 하르키우에서는 병원에 대한 공격으로 4명이 부상했습니다.

체르니히우 지역에서는 드론 공격으로 우크라이나의 제2대 대통령 레오니드 쿠치마의 생가 박물관에 불이 났다고 현지 관리 올렉산드르 셀리베르스토우가 페이스북을 통해 밝혔습니다.

이번 공격은 전력망도 타격했습니다. 전력망 운영업체 우크레네르고는 서부 르비우와 자카르파탸, 이바노프란키우스크 지역에 긴급 단전을 지시했습니다. 에너지 기업 DTEK는 키이우 5개 구역 일부 지역의 전력 공급이 중단됐다고 밝혔습니다.

프랑스는 20일 이번 러시아의 공격을 논의하기 위해 유엔 안전보장이사회 회의 소집을 요청했습니다.

장노엘 바로 프랑스 외무장관은 소셜미디어 엑스에 “러시아는 이번 공격에 대한 책임을 져야 할 것”이라고 밝혔습니다.

안보 보장 협상

이번 공격은 지난 19일 베를린에서 우크라이나 지원국들간의 회의 직후 이뤄졌습니다. 회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사이자 사위인 재러드 쿠슈너는 미국이 러시아를 설득해 나토의 상호방위 조항을 모델로 한 우크라이나 안보 보장을 검토하도록 했다고 밝혔습니다.

쿠슈너 특사는 기자들에게 “우크라이나에 대한 안보 보장이 나토 헌장 5조에 근거하는 개념에 대해 러시아가 수용할 수 있도록 하는 데 진전이 있었다고 생각한다”고 말했습니다.

이어 트럼프 대통령도 이 같은 안보 보장 방안에 열려 있다면서도 “물론 미국의 국익에도 부합해야 한다”고 밝혔습니다.

쿠슈너 특사는 또 트럼프 대통령이 중국에서 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석과 만났을 때 “평화를 바라는 강력한 메시지를 두 정상에게 전달했다”고 말했습니다. 그러면서 트럼프 대통령은 “평화가 실현 가능하다는 믿음을 가지고 돌아왔다고 생각한다”고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 전화로 베를린 회의에 참석한 각국 정상들과도 대화했습니다.

알렉산데르 스투브 핀란드 대통령에 따르면, 트럼프 대통령은 중국 방문을 마치고 전용기로 이동하던 중 전화를 걸어, 유럽이 다른 우선순위에 예산을 사용할 수 있도록 전쟁을 끝내야 한다고 말했습니다.

스투브 대통령은 핀란드 일간지 헬싱긴 사노마트와의 인터뷰에서 “다시 말해 우크라이나에 대한 지원을 중단하라는 요구는 없었다”고 밝혔습니다.

미국 영부인의 역할

멜라니아 트럼프 미국 영부인은 20일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 지난달 러시아가 점령한 우크라이나 도시 올레시키에서 이뤄진 휴전 협상을 중재한 자신의 역할을 설명했습니다.

멜라니아 여사는 지난 9월 유엔총회에서 해당 도시의 어려운 상황을 알게 됐고, 기존 인맥을 활용해 합의 도출에 나섰으며, 협상에는 몇 주가 걸렸다고 말했습니다.

멜라니아 여사는 “주민 대피부터 병원, 대피 경로, 지뢰 매설 및 제거 계획에 이르기까지 모든 세부 사항에 관여했다”고 말했습니다. 이어 이번 작전을 “대단한 성공”이라고 평가하며 “앞으로 더 많은 휴전이 이뤄지길 희망한다”고 밝혔습니다.

영부인에 따르면 지난 10월 27일부터 11월 1일까지 발효된 현지 휴전으로 구호물자 전달이 가능해졌으며, 주민 약 800명이 대피했습니다.

러시아는 이후 분쟁 지역인 우크라이나 동부 도시 코스티안티니우카에서도 비슷한 방식의 주민 대피를 제안했으며, 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 해당 도시를 장악하려는 시도라며 거부했습니다.

VOA NEWS