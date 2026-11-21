러시아 화물선이 21일 발트해에서 드론 공격을 받아 화재가 발생한 뒤 핀란드 영해로 표류했습니다.

핀란드 정부는 이에 따라 일시적으로 항공과 해상 운항 제한 조치를 내렸습니다.

핀란드 국방군은 발트해 핀란드만에서 칼리닌그라드로 향하던 러시아 화물선 ‘스파르타 2호’가 러시아 고글란드 섬 서쪽 국제 해역에서 공격을 받아 손상됐다고 밝혔습니다. 이는 앞서 러시아 당국이 밝힌 내용과 일치합니다.

아키 마우리 후티넨 핀란드군 대변인은 기자회견에서 “이번 공격의 배후에 우크라이나가 있을 가능성이 높다”고 밝혔습니다. 다만 선박이 왜 공격 대상이 됐는지는 분명하지 않다고 말했습니다.

핀란드 국경수비대는 이번 사고로 해상 교통이나 주민들에게 위험은 없으며, 구조대가 현장에 도착해 인접 국가들과 작전을 조율하고 있다고 밝혔습니다.

핀란드 정부는 민간인을 보호하고 드론 요격이 필요할 경우 당국이 대응할 수 있도록 핀란드만 동부 지역에 일시적인 항공과 해상 운항 제한 조치를 도입했다고 밝혔습니다.

페테리 오르포 핀란드 총리는 소셜미디어 X에 올린 글에서 “전쟁이 우리 주변으로 번지고 있다”고 밝혔습니다.

이어 “핀란드 당국은 드론 공격을 받아 러시아 상선이 피해를 입은 핀란드만의 상황에 대응하고 있다”며 “우크라이나는 침략자에 맞서 싸울 권리가 있다”고 말했습니다.

미 재무부에 따르면 이 선박은 미국의 제재 대상이며, 러시아 해운회사 오보론로지스티카와 연계돼 있습니다.

VOA 뉴스