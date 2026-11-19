우크라이나 미사일이 밤사이 러시아와 점령지 크림반도를 연결하는 다리를 타격해 철로를 손상시키고 열차 운행을 중단시켰습니다. 이번 주 들어 이 교량에 가해진 세 번째 공격입니다.

이번 타격은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 그리고 시진핑 중국 국가주석이 중국 선전에서 러시아의 우크라이나 전쟁을 의제로 사상 첫 3자 회담을 열기 몇 시간 전에 발생했습니다.



같은 날인 19일 스티브 위트코프와 재러드 쿠슈너 미국 특사는 전쟁 종식과 우크라이나 안보 보장 방안을 논의하기 위해 베를린에 도착해 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 유럽 지도자들을 만났습니다.



다시 타격당한 교량

우크라이나군 총참모부는 성명에서 “표적이 명중해 교량 통행이 차단됐고 철도 선로가 손상됐다”면서, 해군의 연안 넵튠 미사일 체계가 이번 공격을 감행했다고 밝혔습니다. 넵튠은 우크라이나산 순항 미사일로, 2022년 러시아 군함 모스크바호를 침몰시킨 무기로 잘 알려져 있습니다.



우크라이나 국방부는 철도 통행 중단으로 러시아의 연료와 탄약이 전선을 따라 육로로 이동해야 할 것이라면서, “우리의 드론들이 그 화물을 기다리고 있다”고 덧붙였습니다.



러시아 교통부는 인명 피해는 없었으며 열차 운행이 일시 중단됐다고 밝혔습니다. 러시아가 임명한 세르게이 악쇼노프 크림반도 행정수반은 현지 시간으로 오후 4시쯤 열차 운행이 재개될 것이라며 “철도 노동자들이 적의 공격으로 발생한 피해를 복구하기 위해 영웅적인 노력을 기울이고 있다”고 말했습니다.



이 교량의 도로 구간은 우크라이나의 공격으로 도로 일부가 붕괴된 지난 17일부터 폐쇄된 상태입니다. 러시아 당국자들은 도로의 재개통이 한두 달이 걸릴 것으로 내다봤습니다.

푸틴 대통령은 선전에서 기자들과 만나 보복할 것이라고 단언했습니다. 푸틴 대통령은 “우리는 이런 공격에 대응할 것이며, 모두가 이 점을 분명히 알기 바란다”고 말했습니다. 이어 이 교량을 더 이상 군사 장비나 탄약 수송에 사용하지 말라고 지시했다고 밝혔습니다.



베를린에 모인 특사들

트럼프 대통령의 사위이기도 한 쿠슈너 특사 그리고 위트코프 특사는 이른바 ‘의지의 연합’ 회의에 참석하기 위해 오후 1시가 조금 넘어 독일 총리실에 도착했습니다. 약 40개 대표단이 참석할 예정이며, 이 가운데 약 30개는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 앤디 버넘 영국 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 도날드 투스크 폴란드 총리 등 국가원수나 정부 수반이 이끌었습니다.



쿠슈너 특사는 회의에 앞서 소셜미디어 X에 우크라이나, 유럽과의 공조를 강화하고 “항구적 평화의 핵심 요소에 대해 통일된 입장을 마련하기 위해 노력하며”, 차기 다자 협상의 의제와 형식 준비가 우선순위라고 적었습니다.



젤렌스키 대통령은 텔레그램을 통해 “협상 과정에서 유럽의 입장이 온전히 반영되고 회의가 실질적인 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하고 있다”고 밝혔습니다.



공습 지속으로 민간인 사상자 증가

하르키우주 이지움에서는 러시아의 공격이 아파트 건물을 덮쳐 어린이 4명을 포함해 16명이 다치고 계단 구역 일부가 무너졌다고 올레흐 시네후보우 주지사가 텔레그램에서 밝혔습니다. 키이우주 부차 지구에서는 드론 공격으로 여성 1명이 숨지고 남성 1명이 다쳤다고 티무르 트카첸코 주지사가 전했습니다. 우크라이나 당국은 밤사이 러시아가 드론 98대와 대함미사일을 동원한 것으로 집계했습니다.



18일에는 러시아가 세 차례에 걸쳐 오데사 중심부를 공습해 4명이 숨지고 최소 7명이 다쳤다고 지역 당국자들이 텔레그램을 통해 밝혔습니다.



한편 러시아에서는 19일 아침 우크라이나의 드론 공격이 쿠르스크시를 덮쳐 잔해에서 구조된 13세 청소년을 포함해 11명이 다쳤습니다. 국영 리아노보스티 통신은 알렉산더 힌시테인 주지사가 러시아 메신저 플랫폼 맥스를 통해 이같이 밝혔다고 전했습니다.

VOA 뉴스