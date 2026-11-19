유럽연합이 북한의 핵무기 개발과 탄도미사일 발사를 규탄하며, 핵확산금지조약 복귀와 완전한 비핵화를 촉구했습니다. 또한 러시아와 북한의 불법적인 군사협력을 비판하고, 북한의 비핵화가 이미 끝난 문제라는 러시아 측 주장을 일축했습니다. 김철한 기자입니다.

유럽연합(EU)이 북한의 핵무기 개발과 핵물질 생산 확대를 비판했습니다.

EU는 18일 국제원자력기구(IAEA) 이사회에서 발표한 성명에서 북한이 다수의 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하며 핵 프로그램을 지속적으로 확대하고 있다고 지적했습니다.

특히 국제원자력기구가 북한의 핵 활동 확대를 확인했다며, 영변과 강선의 우라늄 농축 시설 가동 확대와 방사화학실험실의 지속적인 운영을 주요 우려 사항으로 제시했습니다.

유럽연합은 북한이 핵무기 보유량을 늘리겠다는 태도를 거듭 밝히고 있는 가운데, 지난 10월에만 최소 세 차례 금지된 탄도미사일 시험을 시행했다고 말했습니다.

유럽연합은 북한이 핵확산금지조약(NPT)과 IAEA 포괄적 안전조치 협정에 복귀하고 추가 의정서를 발효해야 한다고 촉구했습니다. 아울러 군사적 목적의 핵분열성 물질 생산을 즉각 중단하고, 핵실험과 탄도미사일 시험을 중단해야 한다고 강조했습니다. 유엔 안보리 대북 제재도 여전히 유효하다고 덧붙였습니다.

유럽연합은 또 북한의 비핵화가 이미 끝난 문제라는 취지의 러시아 당국자들의 발언을 강력하게 거부하면서, 유엔 안보리 상임이사국인 러시아가 북한의 유엔 결의 위반을 가볍게 취급하고 있다고 말했습니다. 이어 러시아와 북한의 지속적인 불법 군사협력을 강력히 규탄하고 즉각 중단할 것을 요구했습니다.

유럽연합은 북한이 외교적 대화에 복귀해 관련 당사국들과 의미 있는 협의에 나서야 한다며, 한반도의 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 비핵화를 위한 조치를 촉구했습니다. 이를 위해 국제원자력기구의 북한 복귀도 필요하다고 강조했습니다.

이번 성명은 11월 16일부터 20일까지 오스트리아 빈에서 열리는 IAEA 이사회에서 발표됐으며, 알바니아와 노르웨이, 우크라이나 등 10개국도 지지를 표명했습니다.

VOA 뉴스