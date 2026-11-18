북한 영변 핵시설의 우라늄 농축시설 증축 공사가 지난달 외관상 완료됐다고 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 밝혔습니다. 그로시 사무총장은 영변의 5메가와트급 원자로도 계속 가동 중인 것으로 보이며, 7차 핵연료 조사 주기에 들어간 징후가 포착됐다고 설명했습니다.

라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 18일 오스트리아 빈에서 열린 IAEA 이사회에서 북한의 핵 활동에 대한 우려를 제기했습니다.

그로시 사무총장은 기조연설에서 지난 9월 중순부터 영변의 기존 우라늄 농축시설을 확장하는 공사가 진행됐으며, 새로 증축되는 건물의 외부 공사가 10월 말께 완료됐다고 밝혔습니다.

그러면서 “북한(DPRK)의 우라늄 농축 프로그램이 계속 확대되고 있는 것은 여전히 심각한 우려 사안”이라고 말했습니다.

그로시 사무총장은 영변의 다른 핵시설에서도 가동 징후가 관찰됐다고 설명했습니다.

북한이 플루토늄 생산에 사용하는 영변의 5메가와트(MW)급 원자로는 계속 가동 중인 것으로 보이며, 현재 7차 핵연료 조사 주기에 들어간 징후가 포착됐다는 것입니다.

핵연료 조사 주기가 끝나면 사용 후에 핵연료를 원자로에서 꺼내 재처리할 수 있습니다.

영변의 경수로도 한동안 가동이 중단됐다가 지난 4월 말부터 다시 가동되고 있는 것으로 관측됐다고 밝혔습니다.

그로시 사무총장은 이날(18일) 기자회견에서 북한 핵시설에 대한 현장 접근이 불가능한 상황에서도 IAEA가 핵 활동을 평가할 수 있는 것은 과거 축적한 정보와 독자적인 분석 역량 때문이라고 설명했습니다.

[녹취: 라파엘 그로시 / IAEA 사무총장]

“In DPRK, well, yes, you are right in the sense that exists. 2009, we have been absent from Yongbyon and let along the other places. But we do know these facilities very well, and their capacities, and they are engineering, outline, and what is possible to be done there. And of course, our experts can have a well informed opinion on what is possible, given the physical contours of our facility. So, yes, in a sense, we are basing our reporting and our evaluations on external information, but we are adding to it unique analytical capacity, and the fact that we have been visiting these places for a long, long time.”

2009년 이후 영변을 비롯한 북한 핵시설에 직접 들어가지 못하고 있지만, 과거 오랜 기간 해당 시설들을 방문해 구조와 역량을 파악하고 있다는 것입니다.

그로시 사무총장은 북한의 핵 프로그램이 지속되고 추가로 개발되는 것은 관련 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반이라고 지적했습니다.

그러면서 IAEA가 북한 핵 프로그램을 검증하는 역할을 수행할 수 있도록 필요한 준비태세를 유지하고 있다고 밝혔습니다.

앞서 지난 9월 열린 제70차 IAEA 연차 총회에서도 회원국들은 북한의 원자력 활동 증가에 우려를 표명하고 비핵화를 촉구하는 결의안을 채택했습니다.

반면 북한은 핵보유국 지위를 포기할 뜻이 없다는 입장을 거듭 밝혀 왔습니다.

김정은 북한 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 총무부장은 지난 9월 17일 담화에서 북한의 핵보유국 지위는 절대적이라며, IAEA 총회에서 나온 비핵화 촉구 발언들을 “귀에 익은 잡소리”라고 일축한 바 있습니다.

VOA 뉴스 조진우입니다.