우크라이나군의 미사일과 드론 공격으로 러시아 본토와 점령지 크림반도를 잇는 크림대교의 일부가 무너졌다고 우크라이나군이 17일 밝혔습니다. 같은 날 밤 러시아군 역시 탄도미사일로 우크라이나 수도 키이우의 북부 다리와 남부 다리를 타격했습니다.

러시아 당국은 크림대교가 파손된 사실을 확인하면서도 17일 오후 철도 운행은 재개됐다고 밝혔습니다. 다만 차량 통행은 여전히 통제되고 있으며, 당국은 운전자들에게 케르치 해협을 건너는 카페리를 이용해 달라고 안내했습니다.

우크라이나 총참모부와 보안국(SBU)은 이번 공격으로 크림대교의 강철 아치 한 곳과 그 아래 도로 상판이 파괴됐다고 말했습니다. 또한 철도 교량은 무너지지 않았다고 말했습니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이번 공격을 두고 러시아의 우크라이나 인프라 공습에 맞선 "전례 없는 작전"이라고 말했습니다.

젤렌스키 대통령은 소셜미디어를 통해 이번 작전이 보안국과 총참모부의 합동 기획으로 수주에 걸쳐 모두 7단계로 전개됐다고 설명했습니다.

이어 최종 타격에 앞서 목표 지점으로 향하는 경로에 있는 러시아 방공망과 레이더, 전자전 장비를 먼저 무력화했다고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령에 따르면 마지막 야간 공습에서는 도로 구간을 향해 '팔랴니차' 드론을, 철도 구간을 향해서는 '넵튠' 미사일과 드론을 투입했습니다.

젤렌스키 대통령은 "우리는 우리의 인프라를 복구하고 있다"며 "동시에 전쟁은 언제나 시작된 곳으로 되돌아간다는 사실을 러시아에 일깨워 주고 있다"고 적었습니다.

러시아가 임명한 크림반도 행정수반 세르게이 악쇼노프는 이번 공격으로 크림반도에서 2명이 숨졌다고 밝혔습니다. 러시아 교통부는 텔레그램을 통해 피해 규모를 조사 중이라고 전했습니다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 "크림대교가 복구될 것이라는 점에는 의심의 여지가 없으며, 이전보다 훨씬 더 나은 모습으로 거듭날 것"이라고 말했습니다.

한편 러시아 국방부는 전날 밤 1천336대에 이어 이날 22개 지역 상공에서 1천441대의 우크라이나 드론이 포착되는 등 이틀 연속 기록적인 수의 드론이 출현했다고 발표했습니다.

젤렌스키 대통령은 텔레그램을 통해 러시아 탄도미사일 4발이 키이우 남부 다리에, 3발이 북부 다리를 타격했다고 밝혔습니다.

비탈리 클리치코 키이우 시장은 지하철 일부 구간이 파손되고 일부 지역에 수도와 전기 공급이 끊겼다고 말했습니다. 두 교량은 전문가의 안전 점검을 위해 통행이 전면 차단됐으며, 키이우에서 최소 2명이 숨졌습니다.

남부 자포리자주에서도 러시아군이 3개 구역의 산업 시설을 공격해 2명이 숨지고 18명이 다쳤다고 미하일로 세미킨 주지사가 밝혔습니다. 아르템 네크라소프 에너지부 차관은 밤사이 에너지 시설이 공격받아 8개 주에서 정전이 발생했다고 전했습니다.

헝가리와 국경을 맞댄 서부 자카르파탸주에서는 무카체보 기차역에서 약 300미터 떨어진 지점에 러시아 드론이 추락했습니다.

머저르 페테르 헝가리 총리는 페이스북을 통해 "오늘과 내일 헝가리와 우크라이나 간 열차 운행을 중단한다"고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령은 "우리는 러시아에 긴장 완화를 위한 조치를 거듭 제안했지만, 모든 제안은 거센 거부에 부딪혔다"고 말했습니다.

이런 가운데 우크라이나와 미국, 유럽 협상단은 16일 화상 회의를 열고 지난주 아부다비에서 열린 미·러·우 3자 회담 결과를 점검했습니다. 루스템 우메로우 우크라이나 수석대표는 텔레그램에 "우리는 입장을 조율하고 향후 공동 대응 방안을 조율했다"고 밝혔습니다.

재러드 쿠슈너 미국 특사도 같은 날 소셜 미디어 엑스(X)에 "러시아, 우크라이나, 유럽과의 긴밀한 공조 속에 전쟁을 끝낼 수 있는 결과를 향해 진전을 이루고 있다"며 "여전히 중요한 과제들이 남아 있고 최종 합의에는 어려운 결단이 필요할 것"이라고 적었습니다.

쿠슈너 특사는 자신과 스티브 위트코프 특사가 유리 우샤코프 크렘린궁 보좌관과 향후 절차를 논의했으며, 우크라이나와 유럽 당국자들과도 생산적인 통화를 했다고 전했습니다.

또 러시아와 유럽 간 직접 접촉 채널을 구축하는 방안도 논의했다고 덧붙였습니다.

쿠슈너 특사는 "유럽의 더 안정적이고 안전한 미래를 향해 나아가기 위해서는 양측이 서로의 우려와 제안을 직접 듣는 것이 중요하다"고 강조했습니다.

그러나 러시아는 차기 회담에 유럽이 참여할 것이라는 지난주 미국의 설명에 선을 그었습니다. 유리 우샤코프 보좌관은 16일 기자들에게 차기 회담 날짜는 아직 정해지지 않았으며, 회담 형식 확대 역시 "우리와 합의된 바 없다"고 밝혔습니다.

미국의 중재로 9개월 만에 열린 지난주 아부다비 회담은 대규모 포로 교환에 합의하며 마무리됐지만, 영토 문제는 미해결 과제로 남았습니다.

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 19일 중국에서 시진핑 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만날 때 우크라이나 전쟁 문제도 주요 의제로 다룰 것이라고 밝혔습니다.

VOA 뉴스