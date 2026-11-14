젤렌스키, “미국, 우크라이나에 나토 가입 대가로 돈바스 양도안 제안”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 최근 미국의 중재로 열린 러시아와의 종전 협상에서 미국 협상단이 우크라이나에 북대서양조약기구(나토∙NATO) 가입을 대가로 동부 돈바스 지역에서 철수하는 방안을 제안했다고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령은 그러면서 우크라이나군은 동부 영토에서 물러날 의사가 없다는 입장을 재확인했다고 밝혔습니다.

이어 안전 보장과 충분한 재정 지원 등이 포함된 포괄적인 안보 지원 패키지를 제공받는다면 이 문제를 국민투표에 부치겠다고 말했습니다.

젤렌스키 대통령은 14일 대통령실이 공개한 기자들과의 발언에서 “미국 측이 ‘우크라이나가 나토에 가입한다면 어떻겠느냐? 우크라이나가 돈바스에서 철수하겠느냐?’는 질문을 했다”며 “이런 질문이 나온 것은 이번이 처음”이라고 말했습니다.

이어 “나토 가입 문제가 다시 정전 협상 의제에 오른 것으로 본다”고 덧붙였습니다.

하지만 “블라디미르 푸틴 대통령이 보낸 신호도 들었을 것”이라며 “이는 매우 어려운 논의”라고 덧붙였습니다.

아랍에미리트 아부다비에서 열린 이번 회담은 9개월 만에 열린 3자 회담으로, 11일 포로 교환 합의와 함께 종료됐습니다.

한편, 미국 특사단은 12일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 각각 만난 뒤, 두 정상이 우크라이나 전쟁 종식을 위한 다음 협상에 유럽 측 대표들이 참여하는 데 동의했다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스