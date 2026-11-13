미 특사단 "우크라 평화협상에 유럽 참여 합의"…러 "아직 결정 안 돼"

미국 특사단은 12일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 각각 만난 뒤, 두 정상이 우크라이나 전쟁 종식을 위한 다음 협상에 유럽 측 대표들이 참여하는 데 동의했다고 밝혔습니다.

그러나 13일 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 러시아가 다음 협상에서 유럽의 참여를 허용할지 아직 최종 결정을 내리지 않았다고 말했습니다. 페스코프 대변인은 유럽이 “평화 과정에 기여할 준비가 돼 있다”는 점을 보여준 뒤에야 러시아가 유럽의 참여 여부를 결정할 것이라고 밝혔습니다.

페스코프 대변인의 발언은 재러드 쿠슈너 미국 특사가 12일 “양측은 이제 다음 협상에 유럽 파트너들을 포함하도록 확대하는 데 합의했다”고 발표한 뒤 나왔습니다.

젤렌스키 대통령도 쿠슈너 특사와 또 다른 미국 특사인 스티브 위트코프를 1시간 넘게 만난 뒤 아일랜드 더블린에서 기자들에게 유럽 대표들이 앞으로 협상단에 참여하고 “발언권을 갖게 될 것”이라고 말했습니다.

그러나 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 12일 합의가 이뤄졌다는 주장을 부인했습니다. 크렘린궁은 평화협정 이행을 지원하기 위해 우크라이나에 ‘안전보장군’을 배치하겠다는 유럽의 계획을 오랫동안 받아들일 수 없다는 입장을 밝혀 왔습니다. 우샤코프 보좌관은 이 계획이 “끝없는 전쟁을 위한 처방”이라고 말했습니다.

쿠슈너 특사도 유럽이 협상 테이블에 참여해야 한다는 점을 거듭 강조했습니다. 쿠슈너 특사는 “유럽이 협상 테이블에 참여하지 않고서는 이 합의를 마무리할 수 없다”고 말했습니다.

특사단 “진전 있었다”

그러나 유럽의 협상 참여 가능성을 둘러싼 혼선과는 별개로, 쿠슈너 특사는 양측이 “모든 주제에 대해 매우 충실하고 상세한 논의”를 했다고 밝혔습니다. 푸틴 대통령의 외교정책 보좌관인 우샤코프는 크렘린궁 회담을 “실질적이고 건설적이며 솔직하고 유익했다”고 평가했습니다. 우샤코프 보좌관은 러시아가 2021년 제시한 유럽 내 북대서양조약기구(NATO) 주둔 문제에 관한 제안에 “새로운 고려 사항”을 추가할 것이라고 말했습니다.

유럽, 협상 대표 누구로 할지 논의

유럽연합(EU) 정상들은 13일 더블린에서 열린 정상회의에서 누가 유럽을 대표해 발언할지를 논의했습니다.

카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 “러시아가 안보 구조와 관련해 요구하는 사안들을 논의하기 시작하면, 우리는 사실상 러시아가 설치한 함정에 빠지게 된다”고 말했습니다.

프리드리히 메르츠 독일 총리는 이 같은 논의가 필요하지 않다고 일축했습니다. 메르츠 총리는 “러시아는 유럽 안보 구조에 관한 문제를 논의하고 싶어 한다”면서 “우리는 그 문제를 논의할 필요가 없으며, 안보 구조는 이미 존재한다”고 말했습니다.

미할 마틴 아일랜드 총리는 이 문제가 “앞으로 1~2주 안에” 해결돼야 한다고 말했습니다.

아부다비에서 열린 회담은 9개월 만에 열린 첫 3자 회담으로, 11일 포로 교환 합의와 함께 종료됐습니다. 쿠슈너 특사는 소셜미디어 엑스(X)에 이번 교환이 “전쟁 이후 최대 규모의 포로 교환이 될 것이며, 수천 명이 가족과 재회할 가능성이 있다”고 밝혔습니다.

트럼프 대통령과 영부인

트럼프 대통령은 지난주 우크라이나 전쟁을 끝낼 “크고 멋진 합의”가 이뤄질 것이라고 전망한 뒤, 이번 협상 추진을 위해 특사단을 파견했습니다. 크렘린궁에 따르면 푸틴 대통령은 12일 회담에서 지난달 올레슈키 휴전과 관련해 역할을 한 멜라니아 여사에게 감사를 표하고, 우크라이나 동부 도시 코스티안티니우카에서도 비슷한 대피 작전을 제안했습니다.

계속되는 공습

협상이 진행되는 동안 휴전은 이뤄지지 않았으며, 양측은 공격을 이어갔습니다. 미하일로 세미킨 지역 책임자와 국가비상사태청에 따르면 러시아군은 13일 자포리자 지역을 공격해 산업 시설에서 한 명이 숨지고 5층짜리 아파트 건물이 파손됐습니다. 어린이 6명을 포함해 30명이 다쳤습니다. 아르템 네크라소우 우크라이나 에너지부 제1차관은 러시아군의 에너지 시설 공격으로 우크라이나 지역의 약 절반에서 일부 전력 공급이 중단됐다고 밝혔습니다.

러시아 국방부는 밤사이 우크라이나 드론 1천198대를 격추했다고 밝혔습니다. 러시아 내 3개 지역의 지방 당국은 12세 어린이 1명을 포함해 7명이 숨졌다고 전했습니다. 안드레이 보차로프 볼고그라드 주지사에 따르면 가장 많은 사망자가 발생한 공격은 볼고그라드의 산업 지역을 겨냥했으며, 이 공격으로 4명이 숨졌습니다. 우크라이나군 총참모부는 자국군이 볼고그라드에 있는 루코일 정유시설을 공격했다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스