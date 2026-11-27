도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아와 우크라이나 간 전쟁 종식을 가로막는 가장 큰 장애물은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 사이의 깊은 반감이라고 말했습니다. 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데, 러시아와 우크라이나에서는 공세가 계속되고 있습니다. 오종수 기자가 보도합니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 러시아와 우크라이나 간 전쟁을 끝내는 데 가장 큰 장애물은 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령 사이의 개인적인 적대감이라고 말합니다. 그러면서 러시아에 유럽 전역에 대한 군사적 압박을 줄이라고 촉구했습니다.

트럼프 대통령은 추수감사절인 26일 플로리다주 마라라고 리조트에서 기자들에게 말하면서, 자신이 러시아에 유화적이라는 지적은 일축하고, 자신의 행정부가 러시아에 부과한 제재와 관세를 언급했습니다. 트럼프 대통령은 “아니다, 나는 러시아에 매우 강경했다”면서 “하지만 합의할 수 있다면 합의를 하고 싶다”고 말했습니다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 26일 트루스소셜 게시 글에서 지난주 중국에서 푸틴 대통령과 함께 보낸 시간의 상당 부분을 러시아가 유럽 전역의 영토에 대한 “모든 군사적 침략 행위를 철회하도록” 촉구하는 데 할애했다고 밝혔습니다. 이는 “러시아와 우크라이나 간 합의가 신속히 이뤄질 수 있기를 바라는” 차원이라고 설명했습니다. 하지만 현재 추진 중인 것으로 보이는 합의의 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다.

다음 달 플로리다에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에 대한 질문에 트럼프 대통령은 푸틴 대통령을 환영한다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 “내 뜻대로 할 수 있다면 그가 오기를 바란다”고 말했습니다. 크렘린궁은 푸틴 대통령이 참석 여부를 아직 결정하지 않았다고 밝혔습니다.

젤렌스키 “그는 친구가 될 수 없다”

27일 방송된 영국 BBC와의 인터뷰에서 젤렌스키 대통령은 지난주 중국에서 열린 정상회담에서 트럼프 대통령이 푸틴 대통령을 친구라고 부른 것은 “이상한 일”이라고 말했습니다. 젤렌스키 대통령은 “그는 침략자이자 살인자”라면서 “친구가 될 수 없다”고 밝혔습니다. 이어 “이것은 누군가가 2차 세계대전 당시 히틀러를 좋은 친구라고 말하는 것과 같다”고 말했습니다. 그러면서 미국에 대러시아 압박 강화를 촉구했습니다.

트럼프 대통령은 최근 푸틴 대통령을 친구라고 부른 것을 옹호하면서, 적대감을 드러내는 것은 협상을 무산시킬 뿐이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 “우리는 합의를 원한다” 면서 “살상을 멈추기를 원한다”고 말했습니다. 이어 “내가 들어가서 ‘나는 당신이 마음에 들지 않는다’고 말할 수도 있겠지만, 그러면 젤렌스키와 푸틴 사이에 있는 것과 똑같은 문제가 생긴다”고 밝히고, “그 합의의 가장 큰 문제는 서로를 정말로 증오하는 두 지도자가 있다는 사실”이라고 말했습니다.

젤렌스키 대통령은 또한 26일 밤 영상 연설에서 러시아가 또 다른 대규모 공습을 준비하고 있다고 경고했습니다. 젤렌스키 대통령은 “앞으로 며칠 동안 미사일 위협 경보에 주의를 기울여 달라”고 말했습니다.

EU 차관 합의 난항 속 공격 지속

지역 당국과 우크라이나 정부 관계자들에 따르면, 27일 우크라이나 전역에서 러시아의 공격으로 최소 4명이 숨지고 12명이 다쳤습니다. 공격은 철도 노선과 전력 시설, 사업체, 주택 등을 겨냥했습니다.

러시아 당국은 자국에서도 밤사이 우크라이나의 공격으로 최소 2명이 사망했다고 밝혔습니다. 러시아 국방부는 우크라이나 드론 318대를 격추했다고 발표했습니다.

브뤼셀에서는 유럽연합(EU) 정상들이 27일 새벽 장기 예산안에 합의하지 못한 채 정상회의를 조기 종료했습니다. 이에 따라 우크라이나에 제공할 예정인 490억 달러(한화 약 65조 4천300억 원) 규모 대출안도 해결되지 않은 채 남았습니다. 안토니우 코스타 EU정상회의 상임 의장에 따르면, 27개 회원국 가운데 3개국을 제외한 나머지 국가들은 이 대출안을 지지하고 있습니다. 정상들은 12월 17일과 18일 다시 논의할 예정입니다.

이 같은 외교적 노력은 미국이 중재하는 종전 협상이 새로운 회담을 기다리는 가운데 진행되고 있습니다. 11월 초 열린 마지막 회담에서는 포로 교환 합의가 이뤄졌지만, 전쟁 종식을 위한 돌파구는 마련되지 않았습니다. 다음 회담 날짜도 아직 정해지지 않았습니다.

VOA 뉴스