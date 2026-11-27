베네수엘라 신임 대법원 법관 선발…역대 최대 규모 후보들 지원
베네수엘라 대법원에 해당하는 최고재판소 개편 작업이 중대한 국면에 접어들었습니다. 32 명의 법관 자리를 놓고 1 천300 명이 넘는 역대 최다 지원자가 경쟁하고 있습니다. 이번 개편은 기대와 비판을 동시에 불러일으키고 있지만, 지난 1 월 미국이 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령을 체포하기 위해 군사작전을 벌인 이후 미국 행정부가 추진하는 베네수엘라 민주적 정권 이행 계획의 핵심 단계로 평가받고 있습니다. 자세한 소식 전해드립니다. (취재: 알바로 알가라 기자)
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