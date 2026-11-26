11월 넷째 주 목요일(11월 26일), 미국 최대 명절 중 하나인 추수감사절(Thanksgiving Day)입니다! 미국농업인연맹(AFBF)에 따르면 올해 10인 기준 상차림 비용은 평균 58달러 63센트라고 하는데요. 과연 체감 물가도 같을까요? 워싱턴 D.C. 마트에 직접 나가 4인 가족 기준 장바구니 물가를 확인해 봤습니다!