미국의 대북 인권 정책을 뒷받침해 온 북한인권법이 종료된 지 4년이 넘었습니다. 의회에는 이 법을 되살리는 재승인 법안이 올라와 있는데요. 이 법안을 이끌어 온 공화당 의원 두 명이 이번 중간선거에서 모두 낙선하면서 법안의 앞날이 더 불투명해졌습니다. VOA 의회 담당 이조은 기자 나와 있습니다.