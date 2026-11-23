북한인권법 재승인 '안갯속'…공화당 대표 발의자 모두 ‘낙선’
미국의 대북 인권 정책을 뒷받침해 온 북한인권법이 종료된 지 4년이 넘었습니다. 의회에는 이 법을 되살리는 재승인 법안이 올라와 있는데요. 이 법안을 이끌어 온 공화당 의원 두 명이 이번 중간선거에서 모두 낙선하면서 법안의 앞날이 더 불투명해졌습니다. VOA 의회 담당 이조은 기자 나와 있습니다.
전체 에피소드
-
2026년 11월 21일
비건 “북한이 대가 원해 선전 접촉 불발…4차 회담 가능성 열려 있어”
-
2026년 11월 21일
미국 상원의원들 “미북 정상회담…당분간 어려울 듯”
-
2026년 11월 19일
미 당국자 “한국 대미 투자 속도에 아쉬움”…디지털 규제도 문제 제기
-
2026년 11월 19일
미중러 3자 정상회담…미국 의회 엇갈린 우선순위, 시선은 이란·북한까지
-
2026년 11월 19일
APEC 정상회의 개막…트럼프·시진핑·푸틴 첫 대면
-
2026년 11월 18일
미국 해군장관 지명자 청문회… 한국 조선업·핵잠 쟁점