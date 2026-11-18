APEC 정상회의 개막…트럼프·시진핑·푸틴 첫 대면
중국 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 관련 일정이 본격적으로 시작됐습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석의 이례적인 영접을 받았고, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과도 인사를 나눴습니다. 특히 19일 예정된 사상 첫 미중러 3국 정상회담에서 핵 군축과 우크라이나 전쟁, 북한 문제 등이 어떻게 다뤄질지 관심이 집중되고 있습니다. 중국 선전 현지에 나가 있는 조은정 기자 연결합니다.
전체 에피소드
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