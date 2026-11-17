도널드 트럼프 미국 대통령이 17일 필리핀 마닐라에서 열리는 연례 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 폐막에 맞춰 동남아시아 정상들과 만날 예정입니다. 이번 정상회의를 취재하는 수백 명의 기자들은 회의장 인근에 필리핀 정부가 마련한 국제미디어센터에서 취재 활동을 벌이고 있습니다. 이 시설은 단순한 기자들의 업무 공간을 넘어 필리핀 특유의 따뜻한 환대 문화를 보여주는 장소이기도 합니다. 마이클 리핀 기자가 보도합니다.