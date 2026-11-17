레오 14세 교황이 교황으로서 처음 진행한 남미 순방을 자신의 선교사 활동이 시작된 곳에서 마무리했습니다. 안데스산맥의 고지대 도시 쿠스코에서 아마존의 심장부에 이르기까지, 미국 태생의 교황은 자신을 공동체의 일원으로 받아들여 준 사람들에게 작별을 고하며 희망의 메시지를 전했습니다. 또한 원주민들의 권리와 정의를 강조하고, 아프리카 노예의 후손들과의 화해를 촉구했습니다.