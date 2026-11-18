미 당국자 “한국 대미 투자 속도에 아쉬움”…디지털 규제도 문제 제기
미국과 한국의 정부와 경제계 인사들이 워싱턴에서 만나 양국 경제협력 확대 방안을 논의했습니다. 미국 측에서는 한국의 대미 투자 사업 추진 속도와 디지털 규제 문제를 제기했고, 한국은 미국 내 투자 사업을 원활히 추진하기 위해 인허가 절차와 전문 인력 비자 제도를 개선할 필요성을 강조했습니다.
전체 에피소드
-
2026년 11월 19일
미중러 3자 정상회담…미국 의회 엇갈린 우선순위, 시선은 이란·북한까지
-
2026년 11월 19일
APEC 정상회의 개막…트럼프·시진핑·푸틴 첫 대면
-
2026년 11월 18일
미국 해군장관 지명자 청문회… 한국 조선업·핵잠 쟁점
-
2026년 11월 18일
아세안 정상회의 취재 거점 '국제미디어센터'…필리핀 환대 문화 눈길
-
2026년 11월 18일
아마존의 심장부에서 레오 교황, 역사적인 남미 순방 마무리
-
2026년 11월 18일
미 해군장관 지명자 청문회… "한국은 한 해 230척 건조"