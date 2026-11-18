미국과 한국의 정부와 경제계 인사들이 워싱턴에서 만나 양국 경제협력 확대 방안을 논의했습니다. 미국 측에서는 한국의 대미 투자 사업 추진 속도와 디지털 규제 문제를 제기했고, 한국은 미국 내 투자 사업을 원활히 추진하기 위해 인허가 절차와 전문 인력 비자 제도를 개선할 필요성을 강조했습니다.