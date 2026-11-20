비건 “북한이 대가 원해 선전 접촉 불발…4차 회담 가능성 열려 있어”
스티븐 비건 전 미국 국무부 부장관은 김정은 국무위원장의 선전 방문 불발에도 불구하고 4차 미북 정상회담 가능성은 여전히 열려 있다고 말했습니다. 한편 워싱턴에서 열린 미한동맹 토론회 참석자들은 북핵 대응과 전시작전통제권 전환 등 모든 안보 현안의 출발점은 흔들림 없는 억제력과 굳건한 동맹이라고 강조했습니다.
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