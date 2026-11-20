도널드 트럼프 대통령이 이번 아시아 순방에서 미중러 첫 정상회담을 갖고 ‘핵 위협 감소 대화’에 합의를 했습니다. 하지만 북한 비핵화 논의 가능성으로 주목됐던 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 만남은 이뤄지지 않았습니다. 미국의 상원의원들은 미북 정상회담이 당분간 어려울 것으로 보면서 북한 정권과 비핵화에 대한 깊은 불신을 표했습니다.