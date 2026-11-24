도널드 트럼프 미국 대통령이 추수감사절을 앞두고 백악관에서 칠면조 사면식을 열었습니다. 식탁에 오를 운명이었던 칠면조의 목숨을 살려주는 미국 대통령의 전통 행사인데요. 올해 백악관은 두 차례에 걸친 온라인 투표를 통해 칠면조의 이름부터 사면식의 주인공까지 국민들이 직접 결정하도록 했습니다.