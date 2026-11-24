트럼프 대통령, 추수감사절 '칠면조 사면식' 주재
도널드 트럼프 미국 대통령이 추수감사절을 앞두고 백악관에서 칠면조 사면식을 열었습니다. 식탁에 오를 운명이었던 칠면조의 목숨을 살려주는 미국 대통령의 전통 행사인데요. 올해 백악관은 두 차례에 걸친 온라인 투표를 통해 칠면조의 이름부터 사면식의 주인공까지 국민들이 직접 결정하도록 했습니다.
전체 에피소드
-
2026년 11월 25일
미 의회 레임덕 회기 반환점…한반도 현안 점검
-
2026년 11월 24일
북한인권법 재승인 '안갯속'…공화당 대표 발의자 모두 ‘낙선’
-
2026년 11월 21일
비건 “북한이 대가 원해 선전 접촉 불발…4차 회담 가능성 열려 있어”
-
2026년 11월 21일
미국 상원의원들 “미북 정상회담…당분간 어려울 듯”
-
2026년 11월 19일
미 당국자 “한국 대미 투자 속도에 아쉬움”…디지털 규제도 문제 제기
-
2026년 11월 19일
미중러 3자 정상회담…미국 의회 엇갈린 우선순위, 시선은 이란·북한까지