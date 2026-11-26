미국의 대표적인 명절인 추수감사절을 맞아 뉴욕에서 열릴 예정이었던 100회째 메이시스 퍼레이드가 강풍을 동반한 폭풍 예보로 취소되고 토요일로 연기됐습니다. 하지만 시민들은 가족과 함께 명절을 보내고, 다음 날인 블랙프라이데이를 시작으로 본격적인 연말 쇼핑 시즌도 맞이합니다. 뉴욕 시민들의 다양한 추수감사절 풍경과 한인타운의 연휴 분위기를 신서연 기자가 전해드립니다.]]