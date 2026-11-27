미국서 사상 첫 '쿠르드스기빙' 개최…버지니아 쿠르드 커뮤니티 화합의 장 열려
지난 주말 미국 북부 버지니아 지역의 쿠르드인들이 미국의 추수감사절 전통을 본뜬 새로운 축하 행사에 모였습니다. 조지메이슨대학교에서 쿠르드계 지역사회 단체 3곳과의 협력으로 처음 열린 ‘쿠르드스기빙(Kurdsgiving)’ 행사는 미국에서 가장 오래된 명절 전통 가운데 하나인 추수감사절을 기념하는 동시에 지역 쿠르드인 사회의 화합을 도모하는 데 목적이 있습니다.
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